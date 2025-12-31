聽新聞
健康你我他／花20萬醫美不見效 原來醫師偷工減料

聯合報／ 文／妞妞（北市中山）
年輕時曾進入演藝圈，一圓明星夢，也曾豪砸數十萬做醫美修整門面，如今靠運動、飲食及心靈療法，笑迎老年人生。圖／妞妞提供
年輕時曾進入演藝圈，一圓明星夢，也曾豪砸數十萬做醫美修整門面，如今靠運動、飲食及心靈療法，笑迎老年人生。圖／妞妞提供

感謝父母把我生得五官端正、面容姣好，長大後也因此進入演藝圈，圓了明星夢。

然而，隨著歲月流逝，家庭遭逢巨變，我整個人暴瘦了15公斤，不但臉頰凹陷、滿布皺紋，魚尾紋更是深得讓我不敢言笑，心情為之跌入谷底。

為重拾信心，再展歡顏，我走訪多家整形外科，卻因為我有心臟病及腦中風病史，沒有醫師敢為我動刀，直到友人介紹我去醫美，才得以修整門面。

初次踏入醫美，看到人人都是水汪汪的大眼，各個皮膚細緻，讓我好生羨慕。經過醫師評估，我需要埋線、打肉毒桿菌素及電波拉皮，要價20萬元，療程需要半年。為了「回春」，我欣然接受，但半年過去卻未見其效，醫師建議我要再加強療程才能改善，這讓我進退兩難。幾經思考，既已花下成本，就再試試吧！一年過去，仍未有顯著改善，我開始心生質疑。

直到接獲律師信函，才知醫美的負責人被告，他用一千元成本的美容針，向客戶收取每針一萬元，而且肉毒桿菌素也偷工減料，更甭說其他療程了，難怪我做了一年半，卻始終不見成效。有了這次慘痛的經驗，我對醫美信心大失，因為我無法得知注射到體內的成分，更不知是否會有副作用，只好避而遠之。

如今我靠運動、飲食及心靈療法，容顏改善不少，並能坦然面對自然的老去，笑迎老年的人生。

