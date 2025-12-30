大樂透第114118期 頭獎槓龜

快訊

中央社／ 台北30日電

大樂透第114118期今晚開獎。中獎號碼為24、10、15、05、20、29，特別號34；派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

頭獎 台彩 大樂透

