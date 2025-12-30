2024年我國農業及農食鏈GDP創歷年新高 上看1兆7449億元

農業部今公布最新「農業及農食鏈」統計，2024年我國農業及農食鏈生產毛額（GDP）為1兆7449億元，創歷年新高，並占全國生產面GDP 6.8%，且平均每6人即有1人從事農業及農食鏈工作。

農業部表示，我國農業及農食鏈統計範圍包含初級農林漁牧業、食品飲料製造業、食品飲料批發業、食品飲料零售業及餐飲業。2024年農業及農食鏈生產毛額合計1兆7449億元，創歷年新高，占全國生產面GDP 6.8%；依行業別觀察，餐飲業的占比最大，占GDP 2.2%，其次依序為初級農林漁牧業占1.5%、食品飲料零售業占1.4%、食品飲料製造業占1.0%，以及食品飲料批發業占0.8%。

農業部指出，2024年我國農業及農食鏈就業人數約200萬人，為3年來高點，占全國就業人數17.2%，平均每6人即有1人從事農業及農食鏈相關工作。按就業別結構觀察，以餐飲業就業人數83萬人占比最大（占全國就業人數7.1%），其次依序為初級農林漁牧業49萬人占4.3%、食品飲料零售業39萬人占3.4%、食品飲料製造業20萬人占1.7%，以及食品飲料批發業9萬人占0.7%。

農業部指出，近15年我國農業及農食鏈生產毛額呈穩定成長，繼2023年突破1.6兆元後，2024年再次突破1.7兆元，創歷年新高，較2009年增加89.1%，以餐飲業增加1.5倍最多，其次為食品飲料製造業增加1.1倍、食品飲料批發業增加9成2、初級農林漁牧業增加7成3，以及食品飲料零售業增加3成8。

在就業方面，15年來我國農業及農食鏈增加22.1萬個工作機會，同期間我國總就業人數成長12.8%，致我國農業及農食鏈就業人數占全國就業人數比重由98年17.3%下滑至113年17.2%。

