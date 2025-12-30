快訊

父住院女兒從未探望…死後秒辦繼承 律師曝父生前做對2事：判定失權

疑棄保潛逃？三灣前鄉長温志強一審重判499年 苗栗地院：汲取經驗精進

共軍無人機空拍台北101？國防部：共機未進24海浬 明顯認知作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

2024年我國農業及農食鏈GDP創歷年新高 上看1兆7449億元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部今公布最新「農業及農食鏈」統計，2024年我國農業及農食鏈生產毛額（GDP）為1兆7449億元，創歷年新高。圖／聯合報系資料照片
農業部今公布最新「農業及農食鏈」統計，2024年我國農業及農食鏈生產毛額（GDP）為1兆7449億元，創歷年新高。圖／聯合報系資料照片

農業部今公布最新「農業及農食鏈」統計，2024年我國農業及農食鏈生產毛額（GDP）為1兆7449億元，創歷年新高，並占全國生產面GDP 6.8%，且平均每6人即有1人從事農業及農食鏈工作。

農業部表示，我國農業及農食鏈統計範圍包含初級農林漁牧業、食品飲料製造業、食品飲料批發業、食品飲料零售業及餐飲業。2024年農業及農食鏈生產毛額合計1兆7449億元，創歷年新高，占全國生產面GDP 6.8%；依行業別觀察，餐飲業的占比最大，占GDP 2.2%，其次依序為初級農林漁牧業占1.5%、食品飲料零售業占1.4%、食品飲料製造業占1.0%，以及食品飲料批發業占0.8%。

農業部指出，2024年我國農業及農食鏈就業人數約200萬人，為3年來高點，占全國就業人數17.2%，平均每6人即有1人從事農業及農食鏈相關工作。按就業別結構觀察，以餐飲業就業人數83萬人占比最大（占全國就業人數7.1%），其次依序為初級農林漁牧業49萬人占4.3%、食品飲料零售業39萬人占3.4%、食品飲料製造業20萬人占1.7%，以及食品飲料批發業9萬人占0.7%。

農業部指出，近15年我國農業及農食鏈生產毛額呈穩定成長，繼2023年突破1.6兆元後，2024年再次突破1.7兆元，創歷年新高，較2009年增加89.1%，以餐飲業增加1.5倍最多，其次為食品飲料製造業增加1.1倍、食品飲料批發業增加9成2、初級農林漁牧業增加7成3，以及食品飲料零售業增加3成8。

在就業方面，15年來我國農業及農食鏈增加22.1萬個工作機會，同期間我國總就業人數成長12.8%，致我國農業及農食鏈就業人數占全國就業人數比重由98年17.3%下滑至113年17.2%。

飲料 農業部 餐飲業

延伸閱讀

印度稱擠下日本成第4大經濟體 目標3年內取代德國

卓揆指「二上一下一平穩」達陣 預告明年加開經發會

電圍網擋不住「聰明猴」嘉義市區現猴蹤 蔡易餘促開放獵人移除　

美股ETF長線釣大魚 法人看好趨勢向上 可定期定額參與

相關新聞

跨年2地水氣多 恐影響煙火、曙光…元旦強烈冷氣團來襲「低溫下探6度」

明天跨年夜持續受到東北季風影響，桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，中央氣象署預報員林定宜表示，跨年夜感受稍涼，周四元旦強烈大陸...

帶狀皰疹疫苗納公費？疾管署評估經費恐破900億元

台灣正邁入超高齡化社會，目前我國共有14劑公費疫苗，不過立委伍麗華、莊瑞雄等人今分享得到帶狀皰疹痛苦難耐經歷，呼籲帶狀皰...

動物搬家、惡意拉客？張美阿嬤農場遭爆家族分裂 阿嬤親上火線回應

宜蘭三星鄉的知名景點「張美阿嬤農場」，以可以和水豚等動物近距離互動聞名，不過近日卻遭網友爆料疑似家族內訌導致分家，甚至傳出員工惡意拉客...

北市國邀沈冬策劃紀念音樂會 向瓊瑤致敬

一代作家瓊瑤逝世已滿一年，台北市立國樂團將推出「讓我的歌把你留住——瓊瑤紀念音樂會」向瓊瑤致敬。音樂會邀約台大音樂學研究...

2024年我國農業及農食鏈GDP創歷年新高 上看1兆7449億元

農業部今公布最新「農業及農食鏈」統計，2024年我國農業及農食鏈生產毛額（GDP）為1兆7449億元，創歷年新高，並占全...

車禍慘毀容、鼻歪快窒息！醫揭正妹幼師這招逆襲 重返職場

台中一名23歲幼師「蘋果姊姊」因車禍鼻梁斷裂，鼻中膈軟骨慘遭撞歪，右側呼吸道更被壓扁到僅剩細縫，毀容加上幾近窒息的雙重打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。