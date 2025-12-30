跨年2地水氣多 恐影響煙火、曙光…元旦強烈冷氣團來襲「低溫下探6度」

明天跨年夜持續受到東北季風影響，桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，中央氣象署預報員林定宜表示，跨年夜感受稍涼，周四元旦強烈大陸冷氣團南下，並持續影響到周日清晨，其中周五晚間至周六清晨最冷，局部近山區低溫下探6度。

林定宜說，明天跨年夜環境風場為北北東風，北部、東半部雲量較多，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，中南部多雲到晴，北部及東北部感受較涼。另外，明天清晨南部有局部霧，提醒民眾留意。

明（31日）持續受到東北季風影響，桃園以北、宜蘭有局部短暫降雨，其中基隆北海岸、大台北山區降雨時間較長，需留意局部大雨，竹苗、花東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴。

周四元旦及周五（2026年1月1日、2日）水氣較多，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭雲層後，觀賞煙火恐受到些許雲層阻擋，另元旦曙光也有影響觀賞的情況。

花東部分，由於觀賞曙光是往東邊看，而東邊雲層相對較低，也有些許影響；中南部則晴朗一些，但觀賞曙光仍會被山阻擋到，雖不一定會被影響，但太陽升起的時間會較晚。

周日（2026年1月4日）強烈大陸冷氣團減弱，白天短暫回暖，但下周一、下周二（2026年1月5日、6日）緊接另一波冷氣團，桃園以北、東半部有局部短暫降雨，中南部山區也有零星降雨。

溫度部分，林定宜指出，明天受到東北季風影響，感受稍涼，北部、東北部高溫約19、20度，其他地區24至26度，西半部、東北部低溫約17度，花東19度，中南部要留意日夜溫差大；跨年夜北部、東北部感受較涼。

周四元旦強烈大陸冷氣團南下，並持續影響到周日，其中，周五晚間至周六清晨最冷，西部、東北部低溫僅10、11度，花東13、14度，局部近山區低溫更是下探6度。

另外，周五北部、東北部1500至2000公尺高山，中部、東部3000公尺以上高山有局部降雪或結冰機率。

