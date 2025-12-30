快訊

車禍慘毀容、鼻歪快窒息！醫揭正妹幼師這招逆襲 重返職場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師林于婷說明，這名女幼師因車禍被撞歪鼻子毀容，右呼吸道剩細縫，利用自體肋軟骨重建後，鼻子堅挺漂亮，呼吸也恢復通暢。圖／台中醫院提供
台中一名23歲幼師「蘋果姊姊」因車禍鼻梁斷裂，鼻中膈軟骨慘遭撞歪，右側呼吸道更被壓扁到僅剩細縫，毀容加上幾近窒息的雙重打擊，讓她極度沮喪。所幸經醫師以「自體肋軟骨」為她重建，術後鼻子堅挺漂亮，還能暢快呼吸，讓她重拾自信回到職場。

衛生福利部台中醫院耳鼻喉科醫師林于婷說，這名幼師到院時山根斷裂，右側鼻腔因鼻中膈軟骨被撞到彎曲阻礙呼吸道，外觀更是變成扁歪鼻，醫療團隊初期嘗試鼻骨復位手術，但幼師的耳軟骨過薄，難以支撐重建結構，最後決定取三公分自體肋軟骨重建鼻梁。

林于婷觀察，近年受韓流整形風潮影響，諮詢鼻整形的民眾增加，約7成盼改善鼻塞之餘，一併整容。但醫師也呼籲，手術存在風險，術前務必諮詢專科醫師評估，尤其是凝血功能障礙、抽菸、心理疾患或藥物濫用（鼻黏膜萎縮）、蟹足腫體質患者建議一定要找專科醫生審慎評估，確認是否適合該手術，或者做其他治療選擇。

整形 呼吸道 韓流

