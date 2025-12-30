快訊

高雄左營捷運站突跳電「電梯手扶梯無法使用」 列車正常行駛

共軍對南北射擊27枚火箭彈 國防部：史上落點最接近台灣本島

大巨蛋成樂園公牛狂奔！蔡依林砸9億締造史上最狂開場 4萬人驚掉下巴

灣聲樂團新年音樂會 逾150名音樂家創歷年最大編制

中央社／ 台北30日電

灣聲樂團2026年「台灣的聲音新年音樂會」將在2026年1月1日登場，今年編制創歷年之最，將有超過150名音樂家與合唱團站上國家音樂廳舞台演出，傳遞屬於台灣的聲音。

今年是灣聲樂團第8次舉行新年音樂會，邀請台北愛樂合唱團與高雄市交響樂團共演，與灣聲樂團組成超過150人的交響合唱編制，展現台灣原創精神。音樂會現場加上民視的轉播與重播，要以澎湃的音樂能量，為台灣奏響充滿希望與祝福的新年序曲。

灣聲樂團音樂總監李哲藝今天在記者會上表示，今年演出的曲目與他有著珍貴的緣分，其中由高雄市交響樂團委託創作的大提琴協奏曲「港都綺緣」，首演由旅德日內瓦國際大賽首獎得主大提琴家楊文信擔任獨奏。這次灣聲樂團邀約高雄市交響樂團共演，並與楊文信再度同台，深具緣分。

李哲藝表示，音樂會壓軸「瘋原祭九大樂章合唱交響詩」是台北愛樂文教基金會的委託創作作品，後由台北市立國樂團改編成國樂版本，錄製成專輯，入圍4項傳藝金曲獎，還拿下最佳製作人獎。李哲藝說，這次可以指揮這些對他來說深具意義的樂曲，就是美好緣分的延續。

另一首「弦上流雲」則改編自傳統歌仔戲曲調，靈感取自歌仔戲常見的「操琴調」，將台灣人最熟悉的本土旋律以交響樂形式重新創作。讓熟悉的戲曲聲響，在古典樂團的詮釋下展現新的層次。

新年音樂會共同製作人、民視董事長王明玉致詞時表示，她還記得第一年舉辦新年音樂會時在戶外，當天大雨，「樂迷們穿著雨衣全身淋濕，但沒有人離開，可見音樂會多成功。」現在已經舉辦8年，「音樂會聽完，回家還可以看民視的轉播跟重播。」王明玉期許音樂會已辦8年，「相信會18年、28年繼續舉辦下去。」

音樂會共同製作人之一也是灣聲樂團後援會長施振榮表示，灣聲樂團明年將有歐洲巡演，灣聲樂團要前往古典音樂的發源地，用台灣的聲音感動歐洲觀眾，「感謝所有贊助者，希望除了科技之外，台灣的音樂文化也可以慢慢引起西方世界的重視。」

灣聲樂團「台灣的聲音新年音樂會」將於2026年1月1日下午2時演出，地點在台北國家音樂廳。民視無線台將於1月1日下午4時轉播，1月2日下午15時15分起重播。音樂會將由廣播金鐘獎得主張翰揚擔任導聆。

音樂會 交響樂團

延伸閱讀

北市國邀沈冬策劃紀念音樂會 向瓊瑤致敬

采風樂坊成團35年音樂會 老中青跨世代舞台重聚

史上第一人！波伽利登上大巨蛋　柏林愛樂、杜達美輪番來台震撼2025

國台交、證交所推公益賞樂 邀偏遠學校及社福參與

相關新聞

跨年2地水氣多 恐影響煙火、曙光…元旦強烈冷氣團來襲「低溫下探6度」

明天跨年夜持續受到東北季風影響，桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，中央氣象署預報員林定宜表示，跨年夜感受稍涼，周四元旦強烈大陸...

帶狀皰疹疫苗納公費？疾管署評估經費恐破900億元

台灣正邁入超高齡化社會，目前我國共有14劑公費疫苗，不過立委伍麗華、莊瑞雄等人今分享得到帶狀皰疹痛苦難耐經歷，呼籲帶狀皰...

動物搬家、惡意拉客？張美阿嬤農場遭爆家族分裂 阿嬤親上火線回應

宜蘭三星鄉的知名景點「張美阿嬤農場」，以可以和水豚等動物近距離互動聞名，不過近日卻遭網友爆料疑似家族內訌導致分家，甚至傳出員工惡意拉客...

北市國邀沈冬策劃紀念音樂會 向瓊瑤致敬

一代作家瓊瑤逝世已滿一年，台北市立國樂團將推出「讓我的歌把你留住——瓊瑤紀念音樂會」向瓊瑤致敬。音樂會邀約台大音樂學研究...

車禍慘毀容、鼻歪快窒息！醫揭正妹幼師這招逆襲 重返職場

台中一名23歲幼師「蘋果姊姊」因車禍鼻梁斷裂，鼻中膈軟骨慘遭撞歪，右側呼吸道更被壓扁到僅剩細縫，毀容加上幾近窒息的雙重打...

小心脹氣、體重下降 十大癌症排行榜的疾病前兆你中了幾項？

衛福部公布最新「112年癌症登記報告」，肺癌連續3年為新發生癌症人數的首位，大腸癌則排第2位，第3名為女性乳癌。雖然乳癌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。