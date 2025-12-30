小心脹氣、體重下降 十大癌症排行榜的疾病前兆你中了幾項？
衛福部公布最新「112年癌症登記報告」，肺癌連續3年為新發生癌症人數的首位，大腸癌則排第2位，第3名為女性乳癌。雖然乳癌、肝癌及口腔癌標準化發生率下降，但肺癌、大腸癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌及子宮體癌標準化發生率上升，平均每3分48秒就有1人罹癌。
國健署癌症防治組組長謝佩君表示，癌症早期無明顯症狀，但仍有些微變化或持續性警訊值得注意。應經常留意自己身體的任何變化，透過徵兆早期發現與治療，五年相對存活率超過9成。另外，要避開危險致癌因子，包括菸酒、檳榔、加工食品、肥胖、缺乏運動、危害環境暴露等。
不明原因的體重下降、持續性疼痛、異常腫塊、長期咳嗽或咳血、排便習慣改變等，都是常見的早期癌症警訊。謝佩君提醒，關注身體發出的異常信號，不要輕忽這些小毛病，有些症狀或傷口拖久不癒合，是身體發出的警訊，可能代表著癌前病變，延誤病情會惡化為癌症。
十大癌症異常警訊
1.肺癌
持續咳嗽甚至惡化、痰帶有血絲或咳血、呼吸急促並出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、異常肢體疼痛、無預警體重下降食欲不振。
2.大腸癌
血便、長期或慢性的腹部不適、排便習慣改變（便秘、腹瀉）、大便型態改變（變細、變水）、時常有便意感，總感覺糞便無法排空、貧血、疲勞、虛弱、臉色蒼白。
3.乳癌
乳房發現硬塊、皮膚凹陷、皮膚紅腫、腋下淋巴腫大、乳頭血樣分泌物、凹陷、乳頭濕疹或潰瘍。
4.肝癌
慢性B及C型肝炎、各種原因有肝硬化（明顯肝纖維化）、習慣性飲酒、代謝症候群並肝功能異常。
5.攝護腺癌
小便無力、頻尿、急尿及夜尿等排尿症狀或不明原因骨頭疼痛。
6.口腔癌
口腔內部或周圍有腫脹、硬塊、脫皮落屑、發生不明原因麻木感、疼痛或觸痛、不明原因出血、口腔黏膜出現白斑或紅斑、舌頭活動度受阻、吞嚥或咀嚼時感到困難或疼痛。
7.甲狀腺癌
長大且質地堅硬的頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難。
8.皮膚癌
皮膚隆起硬塊、潰瘍；痣的顏色、大小發生變化。
9.胃癌
常見症狀為惡心、脹氣、消化不良、食欲差，伴隨體重下降。
10.子宮體癌
停經後的出血、非經期的不正常的出血，包括月經周期紊亂、長期持續性出血、月經長久不來後突然大量出血。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言