「高速傳愛」元旦啟動！搭高鐵助憨兒持續學習

多數心智障礙者在離開校園後，仍需要有系統的支持與訓練，才能累積能力走向自立，但偏鄉孩子卻因資源與環境限制，如何讓學習不因身分、年齡或距離中斷，成為迫切待解的課題。台灣高鐵、喜憨兒基金會為此攜手推動「2026高速傳愛助學計畫」，將於元旦啟動，旅客可透過高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱，或掃描捐款信封上的QR Code進行捐款，讓返鄉的路成為傳遞善意的起點，助憨兒持續學習。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，基金會成立30年，已陪伴全台超過9000名憨兒與家庭，目前全台設有超過100處據點，提供穩定且安全的學習與實作環境，讓憨兒能在日常節奏中練習工作技能，逐步走向更穩定的生活狀態。在基金會的努力下，喜憨兒親手製作的烘焙點心也前進偏鄉，將這份來自學習現場的成果分享給更多需要支持的國小學童，不僅改變了憨兒的人生軌跡，也延伸成為陪伴他人的力量。

喜憨兒基金會表示，此次與台灣高鐵攜手啟動「高速傳愛助學計畫」，精神正是「共融學習，讓愛升級」，期盼社會大眾透過捐款將「高速」轉化為愛的動能，陪伴憨兒在學習與生活的路上持續前行，讓愛在路上被看見、被傳遞。

台灣高鐵公司董事長史哲表示，透過這次的專案推動，期許台灣高鐵不僅帶來速度，更有溫度，呼籲社會大眾透過踴躍參與公益捐款，共融學習，讓愛升級，支持憨兒的技職教育，伸至偏鄉，陪伴更多孩子與家庭。

公益大使曾寶儀認為，「高速傳愛助學計畫」把學習與陪伴帶進生活場景，令人感動且值得被支持被延續，邀請旅客在跨年、新春返鄉搭乘高鐵、與所愛的人團聚時，留意座位前方的捐款信封袋，讓返鄉的路成為傳遞善意的起點，陪伴喜憨兒持續學習，也讓溫暖一路向前。

為邀請民眾踴躍響應，2026高速傳愛助學計畫活動期間(1月1日至3月2日)，凡每月定期捐款500元（12個月以上）或單筆捐款6000元，即可獲贈「高鐵ESG輕便摺傘」乙個。

商品推薦