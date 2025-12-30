雪山初雪奪2命 雪霸粉專籲登山跨年有冷氣團須謹慎

快訊

中央社／ 苗栗縣30日電
雪霸國家公園臉書粉專今天發文提醒，元旦又有冷氣團報到，規劃登山跨年民眾，務必謹慎再謹慎。圖為28日桃山主峰雪況。雪管處提供／中央社
台灣第2高峰雪山降下今年初雪不到10天，已有2名登山客疑因失溫喪命；雪霸國家公園臉書粉專今天發文提醒，元旦又有冷氣團報到，規劃登山跨年民眾，務必謹慎再謹慎。

雪霸園區於12月20日降下今年入冬初雪，伴隨冷氣團影響，高山低溫降雪、降雨且風寒，雪山西稜線接連發生山難，26日匹匹達山林姓山友失溫昏迷，同行隊友CPR急救，仍未能恢復生命徵象；27日在博可爾草原另一支登山隊，其中田姓山友失溫無力，當晚已無呼吸心跳。2名罹難者遺體，今天以直升機吊掛運送下山。

「雪方落下，2個生命就因失溫遺落在雪山西稜」，雪霸國家公園臉書（Facebook）粉絲專頁發文指出，完整且客觀的山難調查說明雖尚未出爐，仍要提醒元旦準備登山的山友，「請謹慎再謹慎，別讓憾事再發生」。

粉專提醒，根據中央氣象署預報，元旦夜過後，又有更強一波冷氣團報到，若規劃到雪霸園區登山跨年，務必做好相關雪地攀登準備與保暖工作。

雪霸國家公園管理處表示，嚴重山難意外往往都是一個小環節錯誤，沒有即刻排除或修正，累積小錯誤就會鑄成憾事，例如將6天的逆走西稜線壓縮為4天、氣象署已有低溫與降雪預報、山區風雪冰雨導致風寒效應更強等，都可能累積成不可逆的憾事。

雪管處指出，雪季期間登山，真的不比一般季節，冰、雪、岩地形與低溫環境都會比春、夏、秋季登山難上加難，雪攀裝備該準備也要正確使用，保暖工作也要更落實，遇到困難地形或惡劣天氣要撤退，「很困難，但你非得如此」。

雪管處也提到「333原則」，3小時嚴重失溫、3天沒有喝水、3個星期不進食，將有生命危險；當中最重要的就是做好保暖避免失溫，預防失溫遠比治療失溫來得重要，洋蔥式穿法、主動與被動體外回溫、避免衣物潮濕、避免風寒效應等，都是上山前必做功課。

雪管處表示，近年在山林開放政策下，已把多數「管制與禁止」換成「管理與建議」，無非是請大家學習為自己的登山行為負責任，也希望民眾要學習為自己的生命負起責任。

最後，雪管處更感謝連日來在艱困地形與天候中，辛苦挺進高山執行救援任務的台中市消防局、苗栗縣消防局、保七總隊第五大隊與雪霸保育巡查員等救難人員。

雪霸 冷氣團 山難 國家公園 雪山 元旦

