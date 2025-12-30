Uber Eats發布外送專法意見調查結果 近九成商家擔心漲價影響訂單

《外送專法》草案於日前完成草案初審，Uber Eats 30日發布平台針對外送合作夥伴、商家合作夥伴與消費者三方意見調查結果，盼外送產業各方意見能被更廣泛地納入立法討論過程中，讓制度設計除了提供適切的保障，更能貼近市場運作與產業需求。

立法院正緊鑼密鼓討論外送專法，但對其中禁止疊單、最低時薪等項目，業界態度保留，特別在意取消疊單的負面效果。Uber執行長Dara Khosrowshahi日前旋風訪台，談話內容也從原本的業務展望，集中於「希望保留疊單」。他預期，禁止疊單將使每筆訂單外送費被迫調漲10～20元。除了降低外送效率外，漲價將導致消費者需求降低、商家訂單減少，以及外送合作夥伴接單量下降，形成消費者、店家、平台都受害的惡性循環。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats長期以來倡議外送合作夥伴應獲得更完善保障，樂見台灣推動專法討論。多方供需平衡是外送產業的核心，相關立法需更加充分地考量外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者及平台與產業實際運作情況，才能促進產業永續發展。

Uber Eats 近日針對平台消費者、商家合作夥伴與外送合作夥伴進行對外送專法的意見調查。其中，「討論不充足」、「未能充分反映各方意見」成為各方的最主要擔憂之一。僅11.6% 的消費者認為目前專法討論有充分反映消費者聲音，49.2%持否定態度；在表示知悉此專法的合作夥伴當中，超過八成（80.1%）商家合作夥伴、近半數（47.4%）外送合作夥伴均指出，目前社會、政府與媒體上對於《外送專法》的討論並未反映其意見。

針對專法上路後外送產業可能面臨的營運調整，根據調查，超過七成（71.5%）的商家合作夥伴表達擔憂，接近九成（87.8%）的商家一致認同「費用增加」是未來最擔心的變數。在消費者端，平台難以吸收的新增成本也可能反映在費用上。近五成（47.7%）的消費者擔心，專法實施後新的外送產業規則，將影響既有的生活節奏。整體結果顯示，《外送專法》可能改變既有的市場運作模式與供需平衡，引發使用者對市場萎縮與影響日常生活的高度憂慮，也凸顯目前立法過程仍缺乏更全面、更深入的討論。

Uber Eats指出，在台灣現行的「疊單」機制是結合科技創新與市場經驗累積的解方，能夠增加外送合作夥伴的送單效率、降低消費者付出的成本，進而幫商家合作夥伴創造更多訂單。針對目前《外送專法》草案條文中的「訂單」定義將影響目前「疊單」的運作，近六成（59.6%）的消費者指出，若《外送專法》通過後平台不再有誘因使用「疊單」外送的情況下，將因潛在的費用增加或等待時間變長而減少使用或不再使用外送平台。

