快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

Uber Eats發布外送專法意見調查結果 近九成商家擔心漲價影響訂單

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
圖為uber eats外送員，僅示意。記者許正宏／攝影
圖為uber eats外送員，僅示意。記者許正宏／攝影

《外送專法》草案於日前完成草案初審，Uber Eats 30日發布平台針對外送合作夥伴、商家合作夥伴與消費者三方意見調查結果，盼外送產業各方意見能被更廣泛地納入立法討論過程中，讓制度設計除了提供適切的保障，更能貼近市場運作與產業需求。

立法院正緊鑼密鼓討論外送專法，但對其中禁止疊單、最低時薪等項目，業界態度保留，特別在意取消疊單的負面效果。Uber執行長Dara Khosrowshahi日前旋風訪台，談話內容也從原本的業務展望，集中於「希望保留疊單」。他預期，禁止疊單將使每筆訂單外送費被迫調漲10～20元。除了降低外送效率外，漲價將導致消費者需求降低、商家訂單減少，以及外送合作夥伴接單量下降，形成消費者、店家、平台都受害的惡性循環。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats長期以來倡議外送合作夥伴應獲得更完善保障，樂見台灣推動專法討論。多方供需平衡是外送產業的核心，相關立法需更加充分地考量外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者及平台與產業實際運作情況，才能促進產業永續發展。

Uber Eats 近日針對平台消費者、商家合作夥伴與外送合作夥伴進行對外送專法的意見調查。其中，「討論不充足」、「未能充分反映各方意見」成為各方的最主要擔憂之一。僅11.6% 的消費者認為目前專法討論有充分反映消費者聲音，49.2%持否定態度；在表示知悉此專法的合作夥伴當中，超過八成（80.1%）商家合作夥伴、近半數（47.4%）外送合作夥伴均指出，目前社會、政府與媒體上對於《外送專法》的討論並未反映其意見。

針對專法上路後外送產業可能面臨的營運調整，根據調查，超過七成（71.5%）的商家合作夥伴表達擔憂，接近九成（87.8%）的商家一致認同「費用增加」是未來最擔心的變數。在消費者端，平台難以吸收的新增成本也可能反映在費用上。近五成（47.7%）的消費者擔心，專法實施後新的外送產業規則，將影響既有的生活節奏。整體結果顯示，《外送專法》可能改變既有的市場運作模式與供需平衡，引發使用者對市場萎縮與影響日常生活的高度憂慮，也凸顯目前立法過程仍缺乏更全面、更深入的討論。

Uber Eats指出，在台灣現行的「疊單」機制是結合科技創新與市場經驗累積的解方，能夠增加外送合作夥伴的送單效率、降低消費者付出的成本，進而幫商家合作夥伴創造更多訂單。針對目前《外送專法》草案條文中的「訂單」定義將影響目前「疊單」的運作，近六成（59.6%）的消費者指出，若《外送專法》通過後平台不再有誘因使用「疊單」外送的情況下，將因潛在的費用增加或等待時間變長而減少使用或不再使用外送平台。

專法 消費 平台 uber eats

延伸閱讀

外送族注意！跨年晚會交管區雙平台外送都暫停 叫車搭車必確認2大資訊

跨年訂餐，好戲在8點後！外送界流傳著一句話：「今年訂，明年到」

不是沒錢吃飯！OL取餐區「免費自取」外送餐點 理由曝光警傻眼

別依賴外送！老人失去配偶變獨居後「讓生活失序」3個NG行為

相關新聞

帶狀皰疹疫苗納公費？疾管署評估經費恐破900億元

台灣正邁入超高齡化社會，目前我國共有14劑公費疫苗，不過立委伍麗華、莊瑞雄等人今分享得到帶狀皰疹痛苦難耐經歷，呼籲帶狀皰...

動物搬家、惡意拉客？張美阿嬤農場遭爆家族分裂 阿嬤親上火線回應

宜蘭三星鄉的知名景點「張美阿嬤農場」，以可以和水豚等動物近距離互動聞名，不過近日卻遭網友爆料疑似家族內訌導致分家，甚至傳出員工惡意拉客...

北市國邀沈冬策劃紀念音樂會 向瓊瑤致敬

一代作家瓊瑤逝世已滿一年，台北市立國樂團將推出「讓我的歌把你留住——瓊瑤紀念音樂會」向瓊瑤致敬。音樂會邀約台大音樂學研究...

雪山初雪奪2命 雪霸粉專籲登山跨年有冷氣團須謹慎

台灣第2高峰雪山降下今年初雪不到10天，已有2名登山客疑因失溫喪命；雪霸國家公園臉書粉專今天發文提醒，元旦又有冷氣團報到...

「高速傳愛」元旦啟動！搭高鐵助憨兒持續學習

多數心智障礙者在離開校園後，仍需要有系統的支持與訓練，才能累積能力走向自立，但偏鄉孩子卻因資源與環境限制，如何讓學習不因...

Uber Eats發布外送專法意見調查結果 近九成商家擔心漲價影響訂單

《外送專法》草案於日前完成草案初審，Uber Eats 30日發布平台針對外送合作夥伴、商家合作夥伴與消費者三方意見調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。