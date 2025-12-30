公路局金質獎工程與維護成果亮眼 淡江大橋奪特優

快訊

中央社／ 台北30日電

第25屆公共工程金質獎評選結果揭曉，交通部公路局在公共工程品質優良獎部分，包括淡江大橋榮獲特優在內，共3件獲獎，而在公共設施維護管理獎方面，草埔森永隧道設施獲優等。

公路局今天發布新聞稿表示，第25屆公共工程金質獎評選結果出爐，交通部在「公共工程品質優良獎」及「公共設施維護管理獎」兩大類別中表現亮眼，其中，公共工程品質優良獎共5件獲獎，公路局即占3件；公共設施維護管理獎方面，交通部共2件獲獎，公路局為其中之一。

在公共工程品質優良獎部分，公路局表示，主辦「淡江大橋及其連絡道路新建工程」榮獲特優殊榮，展現國家級重大建設在工程品質、施工管理及整體執行成果上的高度水準，充分彰顯公路局在大型複雜工程推動與品質控管方面的專業實力。

值得一提的是，淡江大橋預計明年5月通車，主橋全長約920公尺，主跨達450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，具重要工程指標意義。

其他像是「台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程」獲公共工程品質優良獎優等，藉由完善交流道動線配置，有效改善台中地區交通瓶頸；「台9線富源至瑞北段交通安全提升工程」獲佳作，透過鋼板護欄增設、路面與車道配置優化，提升交通安全與行車舒適性。

在公共設施維護管理獎方面，公路局表示，「草埔森永隧道設施維護管理」榮獲優等，顯示公路局除持續精進新建工程品質外，對於既有道路與隧道設施維護管理、營運安全及服務品質提升，也具備成熟且穩定的執行能力。

