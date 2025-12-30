快訊

罹癌心理衝擊大…台灣癌症基金會設「晴嶼諮商所」 抗癌鬥士任所長

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣癌症基金會將諮商所取名「晴嶼諮商所」，寓意是讓癌友找到屬於自身的生命之島，短暫停泊後，航向更好、更有品質的生命，所長張維宏曾經罹癌，並獲選抗癌鬥士。本報資料照片
衛福部國健署今公布112年癌症登記報告，癌症時鐘再次加快，平均每3分48秒就有一人罹癌，加上癌症五年存活率提升，病人情緒及心理需求備受重視，各家癌症病友團體，紛紛成立心理諮商所提供病人及家屬諮商服務，台灣癌症基金會新設的「晴嶼心理諮商所」共有5間諮商室，聘用10位諮商師，其中8人為癌症康復者。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，基金會從102年1月開始提供癌症病人與家屬心理諮商服務，至今已12年，陪伴病友與家屬度過剛確診癌症時的心理衝擊，如今心理腫瘤議題備受重視，多項研究指出，癌症不只衝擊病人身體，情緒與心理支持也很重要，諮商服務需求不斷擴增，為協助讓病友有更好的心理韌性與復原力，設置「晴嶼心理諮商所」提供病人服務。

蔡麗娟說，癌症慢性病化趨勢明顯，且治療進展讓病人存活時間大幅延長，需有專業諮商師協助病人梳理情緒，激發內在能量，讓癌友更有韌性面對治療過程，並協助治療結束後回歸正常生活，而照顧者心理負擔不亞於病人本身，也很需要諮商服務，基金會聘用有罹癌經歷的心理諮商師，盼讓癌友與家屬「不用說就能理解」，提供更加感同身受的陪伴。

台灣癌症基金會將諮商所取名「晴嶼諮商所」，寓意是讓癌友找到屬於自身的生命之島，短暫停泊後，航向更好、更有品質的生命。蔡麗娟說，諮商所所長張維宏曾經罹癌，並曾獲選十大抗癌鬥士，而諮商所設在基金會總會同一棟大樓，若諮商過程發現病友有營養等其他面向服務需求，可即時轉介，盼透過多元服務，讓病人存活率、生活品質都能提升。

蔡麗娟也提到，目前健保雖部分給付癌症心理諮商，但還未將心理諮商納為癌症標準治療項目，未來將持續爭取，讓癌症治療過程中心理諮商更受重視，成為常規治療項目之一，讓病人更能走出罹癌陰霾，強化內在復原能量。

