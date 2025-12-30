少子化對策 卓揆指示：成立兒少及家庭支持署、兒少帳戶擴大執行

行政院長卓榮泰30日主持「行政院經濟發展委員會」第2次顧問會議（均衡台灣分組）。有關少子化對策，他表示，請衛福部審慎規劃「兒少及家庭支持署」組織改造細節，使該署能夠順利成立。另政府已實施「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，未來執行須更加擴大及全面。

有關衛福部「我國少子女化對策推動情形」一案，卓榮泰說，「我國少子女化對策計畫2.0」（2026-2029年）分別從孕、養、育、住、職五大面向，盼達到鼓勵適齡生育、減輕育兒照顧及時間負擔、促進工作與家庭平衡、減輕居住負擔、優化兒童醫療照護體系等政策目標。

卓榮泰表示，衛福部組織改造後新成立之「兒少及家庭支持署」，期待以專業制度及專責統籌機構來規劃兒少保護、托育、家庭支持與健康政策。此外，政府已實施「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，未來執行須更加擴大及全面，並檢討執行成效，予以有效改進，以有效銜接社會需求。

有關「佈建產業發展所需人力與人才」報告，卓榮泰指出，擴大勞動供給是我國重要政策，開發本國多元勞動力、擴大招收國際生、鎖定延攬具台灣經驗的產業及科研人才、跨部會精準攬才，以及放寬自海外引進或將資深移工轉為外國技術人力等，都是我國現行推動策略。

卓榮泰請各部會積極培育重點產業人才，並在推動「AI新十大建設」時，培育足夠新世代及產業實作AI人才，促進全民AI賦能，帶動產業轉型升級。

至於「六大區域產業及生活圈」，卓榮泰提到，這是政府在國家區域產業發展的上位政策，並配套規劃推動供水、供電、居住社宅、教育設施、交通旅宿、文化設施、醫療資源、生活購物、淨零及廢棄物等152項重要建設。

卓榮泰指示國發會適時滾動檢討，並優先引進民間資源投資，讓地方獲得全面性發展，同時也責成各部會強化與地方政府及民眾的政策溝通與合作，共同提出各區域產業競爭力提升的有效方式。

關於「促進區域均衡發展之供水治理行動計畫」，他說，為強化安全穩定供水，經濟部已提前布局，在「水及流域永續發展行動計畫」中，擬定六年各項穩定供水工作，透過多元水源開發、珍珠串計畫及科技造水等三大主軸，全力支撐產業發展所需用水，厚植我國產業未來全球競爭力。

此外，經濟部也提前啟動由行政院副院長鄭麗君召集之「水及流域永續推動小組」，依照推動小組分工機制，由經濟部統籌全國供水規劃與調度，整合水庫、再生水、海水淡化、伏流水及跨區供水調度等多元措施，並結合地方政府與產業發展，強化水資源調度能力及基礎設施韌性。

