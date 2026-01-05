新房子標配「 第4機」不可少， 選購淨水器留意「3重點」

全台房市邁入交屋潮，許多新婚小夫妻、青年成家族正迎接人生第一間房。從裝潢配置到家電設備，「如何一次到位打造高品質生活」成為新屋主最關心的課題。除了「救婚姻三大家電 (洗碗機、洗衣機、掃地機器人) 」，近年默默竄起的黑馬家電，也悄悄登上新居標配清單――櫥下型淨水器，被稱作新世代必備的「第 4 機」。

許多家庭買房之後更注重打造高品質生活，而因健康意識抬頭，櫥下型淨水器被稱作新世代必備的「第 4 機」。 圖／BRITA提供

淨水器怎麼挑？ 「RO逆滲透、瞬熱功能」成熱門選項

隨著健康意識抬頭，許多家庭更加重視日常飲水品質，不只為了安心飲用，也為煮飯、泡奶、燉湯、沖咖啡建立更全面的水質控管。家中無論有嬰幼兒、長輩，或是自己就是健康控、咖啡控、手沖茶愛好者，「水的乾淨與否」都是不可忽視的一環。。

淨水器品牌眾多，該如何挑選? 淨水器販售業者表示，現代人生活節奏快速，越來越多消費者重視「RO逆滲透、有瞬熱功能」，能滿足喝熱飲的需求。「出水量大、裝滿一杯水不用等很久」，以及「不佔空間」，也是消費者考量的要點。此外，第一線銷售人員發現，外型設計、節能省電、濾芯更換等細節，也逐漸成為影響購買意願的重要因素。

淨水器濾淨後的水質，一般民眾難以自行檢驗。專家建議，在挑選淨水器時，盡量以經過檢驗的知名大廠牌為優先。德國淨水品牌 BRITA 穩坐全台銷售冠軍，被消費者視為可信任的指標品牌。

德國淨水品牌 BRITA 穩坐全台銷售冠軍，被消費者視為可信任的指標品牌。 圖／BRITA提供

BRITA熱銷關鍵拆解：3 大特點滿足不同使用者需求

究竟BRITA櫥下型淨水器具備哪些特點？

1.RO 逆滲透：極致純淨，為追求高標準水質的人打造

家有嬰幼兒家庭、居住硬水區的民眾，更需追求零污染水質。RO 逆滲透技術以「極致過濾」著稱，能去除水中溶解性污染物、重金屬、化學物質等，是對水質要求高的消費者首選。尤其在硬水地區，水垢、重金屬含量較高，更突顯 RO 的必要性。

市面上RO濾芯規格、濾材來源品質參差不齊。BRITA mypure GR 600 RO 直輸淨水系統，憑藉德國技術與穩定品質，在同級產品中樹立高標準。BRITA採用業界高規格的雙芯五重超濾設計，可濾除小至 0.0001 微米的細菌，並成為業界唯一通過 NSF 病毒檢驗標準、病毒濾除率達 99.99% 的產品，搭配多項國際權威認證，讓飲水安全更有保障，生飲也能安心無虞。

此外，mypure GR 600 濾芯抽換簡單，耗材價格親民，出水量表現同樣亮眼，約 4 秒即可裝滿一杯純淨好水，讓全家隨時享受真正乾淨、可靠的飲水品質。

2.中空絲膜：保留有益礦物質，喝得到「精品級口感」

如果你沖咖啡時，希望入口風味更乾淨純粹；煮飯煲湯時，希望食材味道更鮮美；喝水時，想保留自然礦物質風味，又希望能有效過濾細菌，BRITA mypure pro X9 超微濾櫥下濾水系統正為此設計，0.01微米孔徑中空絲膜能去除大部分雜質、細菌，同時保留鈣、鎂等天然礦物質，超越RO，頂級健康，讓水入口更順、更甜。適合追求健康、注重水質口感的族群。極簡低奢的外型設計，是精品新宅的搭配首選。

BRITA採用業界高規格的雙芯五重超濾設計，可濾除小至 0.0001 微米的細菌，並成為業界唯一通過 NSF 病毒檢驗標準、病毒濾除率達 99.99% 的產品，搭配多項國際權威認證，讓飲水安全更有保障，生飲也能安心無虞。 圖／BRITA提供

3. 瞬熱雙溫（即熱＋淨水）：3 秒即熱，便利性爆棚

現代人追求效率，不想再等熱水壺慢慢煮開。能「3 秒即熱」、泡奶不慌張、泡茶不等待，生活效率立刻大加分！BRITA mypure GR 600 RO 櫥下瞬熱雙溫淨水組主打「雙溫供水+安心淨水」一機到位，不只做到3 秒即熱，更具備5段溫控、4段水量選擇，泡奶、泡茶、泡咖啡都剛好，精準又省心！對早晨和半夜需要快速沖泡奶粉的爸媽、喜歡隨時來杯熱飲的長輩，以及重視便利性的上班族而言，都是讓日常更輕鬆的貼心家電。

BRITA mypure GR 600 RO 櫥下瞬熱雙溫淨水組主打「雙溫供水+安心淨水」一機到位，不只做到3 秒即熱，更具備5段溫控、4段水量選擇，泡奶、泡茶、泡咖啡都剛好，精準又省心！ 圖／BRITA提供

無論是追求極淨、重視口感與健康，或講究效率，BRITA櫥下型淨水器可以滿足全家人各種用水需求。不僅讓生活品質升級，也讓每一杯水都喝得更安心。在健康已成全民共識的今日，家有BRITA櫥下型淨水器，就是讓生活更健康、便利、精緻的關鍵配備。