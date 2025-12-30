動物搬家、惡意拉客？張美阿嬤農場遭爆家族分裂 阿嬤親上火線回應

宜蘭三星鄉的知名景點「張美阿嬤農場」，以可以和水豚等動物近距離互動聞名，不過近日卻遭網友爆料疑似家族內訌導致分家，甚至傳出員工惡意拉客，Google Maps上也出現2個張美阿嬤農場的地標，讓民眾分不清哪一處才是正牌。對此，今（30）日下午張美阿嬤本人拍片回應，表示2個農場是2名女兒在合作經營，親自澄清分家疑雲。

有網友在Dcard以「有兩家張美阿嬤農場的真相」為題發文，她表示曾到張美阿嬤遊玩，現場環境、動物狀況都讓她覺得業者有用心經營，不料卻在Threads上發現有鄉民爆料「張美阿嬤農場分家」。

根據鄉民爆料，「張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）」才是正牌並由阿嬤與女兒經營，「樹懶餐廳（萌寵農場）」則是由兒子設立，雙方因為經營理念不合而分家。該鄉民表示，兒子甚至派人到正牌農場惡意拉客，甚至誆騙遊客張美阿嬤農場的動物已經搬家。

分家傳聞甚囂塵上，張美阿嬤農場先前已在臉書貼文，直言「沒有新場，沒有舊場，只有原創唯一的張美阿嬤農場」。業者強調農場並沒有搬家，任何自稱「新場」，或以「張美阿嬤農場」名義行銷、誤導的行為，都是不實訊息。

不過面對農場分家疑雲，張美阿嬤本人今日下午也在臉書露面回應，阿嬤表示農場由2個女兒合作經營，1人負責動物照護、另1人則負責DIY工作坊。

對於分家傳聞，阿嬤坦言舊的農場因為場地空間有限，為符合法規，小女兒和股東合作另尋新場地，設立規模較大的農場。此外阿嬤強調，不論新場「樹懶餐廳」或舊場「月森甯手作工坊」，都可以使用「張美阿嬤農場」品牌名稱。

