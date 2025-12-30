北市國邀沈冬策劃紀念音樂會 向瓊瑤致敬

快訊

中央社／ 台北30日電
台北市立國樂團2026年1月將推出「讓我的歌把你留住–瓊瑤紀念音樂會」，由台大音樂學研究所教授沈冬（圖）策劃，以獨特選曲向已故作家瓊瑤致敬。北市國提供／中央社
一代作家瓊瑤逝世已滿一年，台北市立國樂團將推出「讓我的歌把你留住——瓊瑤紀念音樂會」向瓊瑤致敬。音樂會邀約台大音樂學研究所教授沈冬策劃，獨特選曲要讓樂迷聽見不一樣的瓊瑤。

沈冬表示，大家都覺得瓊瑤是小情小愛、閨房情懷，但其實瓊瑤也有大山大海的壯闊胸襟，好比「船」裡的大海印象，或是「寒煙翠」裡台灣山地的遼闊，「在瓊瑤筆下，是有自然山林的壯闊與空靈之美，我希望將這些瓊瑤不為人知的一面傳遞出來。」

北市國團長鄭立彬表示，瓊瑤作品影響華人世界好幾個世代，重要性不言而喻，「非常期待沈冬教授以瓊瑤在文學及影視作品的成就，延伸她在台灣流行音樂發展上的燦爛地位。」

根據北市國今天發布的新聞資料，瓊瑤是華人世界言情小說的泰斗，她一生出版了72本書，改編為電影、電視劇、舞台劇、廣播劇，產出超過200首流行歌曲。這些歌曲敘寫愛情，抒發思念，唱出了無數少男少女青春時期的心靈悸動。自1970年代開始，瓊瑤歌曲風行一時，成為整個社會的共同記憶。

沈冬強調，這場音樂會不只是瓊瑤，更是與瓊瑤相關的一整代藝術家，這次將演出的包括瓊瑤在1964年寫的第一首非小說形式而是廣播劇「船」的主題曲，「這首歌由慎芝作曲、瓊瑤作詞、美黛原唱，是極為珍貴的歷史紀錄。」

除此之外，與瓊瑤合作的一代鬼才導演劉家昌去世也差不多一年，「這次選曲有劉家昌與瓊瑤合作的「月滿西樓」、「庭院深深」，月滿西樓也是他們合作的第一首。」李行導演的「彩雲飛」，創造了瓊瑤電影的高潮，音樂會也將演出與瓊瑤長期合作的詞曲創作人左宏元多首膾炙人口的流行金曲。

這次北市國的編曲團隊巧妙運用不同編制讓這些動人的音樂「復活」，除了知名歌手殷正洋、方季惟加入演唱之外，這次也找來阿卡貝拉帶來無伴奏合唱，演唱「月朦朧鳥朦朧」，讓聽眾感受饒富新意的聽覺體驗。

音樂會將在2026年1月16日及17日演出，由江振豪指揮，沈冬導聆及主持，由於票房亮眼，北市國特別加開1月17日下午場，期待讓更多樂迷以不同角度認識瓊瑤的作品。

音樂會 北市 言情小說 瓊瑤 藝術家

