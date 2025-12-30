快訊

好市多行李箱又紅了！「30吋前開式」不到3500元 內行人提醒1關鍵

獨／氣氛緊張！漁民富貴角外海直擊「中國海警」船艦 海巡緊跟繞行

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷明年開放多元支付 iPASS MONEY掃碼搭車限時送7-ELEVEN優惠券50元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
1月3日起用iPASS MONEY乘車碼搭乘台北捷運或雙北公車，即可獲贈7-ELEVEN專屬50元優惠券。圖／一卡通提供
1月3日起用iPASS MONEY乘車碼搭乘台北捷運或雙北公車，即可獲贈7-ELEVEN專屬50元優惠券。圖／一卡通提供

明年1月起，臺北捷運閘門將開放多元支付感應進站，除維持原有儲值卡功能外，也正式迎來行動支付全面進站的新里程碑。其中，一卡通iPASS MONEY乘車碼自115年1月3日起，將全面支援台北捷運及雙北公車，民眾僅需手機掃碼即可進出站，象徵雙北捷運邁向新階段。

一卡通公司表示，iPASS MONEY成為首家實現全台交通運輸「全台通行」的電子支付品牌，不僅涵蓋捷運、公車等大眾運輸，也整合金融消費、生活繳費與跨境支付，打造一站式數位支付體驗。因應2026年將全面轉為獨立APP營運，一卡通亦同步推動服務升級，用戶下載iPASS MONEY APP並以手機號碼一鍵登入，即可完整承接原有帳戶餘額、交易紀錄、設定資料及好友名單，確保使用體驗無縫接軌。

在交通整合層面，iPASS MONEY支援實體票卡與乘車碼帳戶串連，不論刷卡或掃碼搭乘，皆可合併累計減碳里程，協助用戶掌握個人碳排數據，同時推動綠色交通。搭乘大眾運輸還可獲得「一卡通綠點」，用於折抵交通費與綠色消費，並可搭配「TPASS 2.0+」及常客回饋活動，每月最高可領取2,500元回饋金。為鼓勵用戶提前移轉，自2026年1月3日至2月10日止，使用iPASS MONEY乘車碼搭乘台北捷運或雙北公車，還可獲贈7-ELEVEN專屬50元優惠券。

除交通應用外，iPASS MONEY亦持續擴展生活繳費與跨境支付服務，水電瓦斯、停車費及各項規費皆可透過APP一鍵完成。跨境方面，赴日旅遊可直接於全日本數百萬間支援PayPay的商家消費，享有即時匯率扣款與免海外手續費的便利。

另一方面，悠遊卡公司也針對多元支付時代強化回饋布局。除原有TPASS定期票與常客優惠外，特別推出「搭雙北捷運送20%」活動，即日起至2026年2月28日止，民眾註冊成為悠遊付會員並完成登錄，持本人記名悠遊卡於指定期間內搭乘台北或新北捷運達3次以上，即可獲得20%悠遊付現金回饋券，補足不定期搭乘族群的優惠缺口。

限時登錄，嗶悠遊卡搭乘雙北捷運滿3趟回饋20％。圖／悠遊卡公司提供
限時登錄，嗶悠遊卡搭乘雙北捷運滿3趟回饋20％。圖／悠遊卡公司提供

台北捷運 一卡通 綠色消費 大眾運輸 TPASS

延伸閱讀

北捷開放掃碼乘車 「果粉」最期待的「黑屏過閘」也快要來了！

雙北市公車捷運明年開放掃QR Code乘車 這5家電子支付可使用

北捷將開放QR code乘車 行動支付同享常客優惠

跨年市府周邊恐湧20萬人次 北捷「這兩站」深夜進站搭捷運免費

相關新聞

各罰3萬元！ 台北車站「彌生軒」、基隆碼頭「泰舍」飲料腸桿菌超標

衛福部食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運出場站內部及周邊附設餐飲場所，揪出多家知名業者違規，食藥署北...

可「以日申請」！彈性育嬰留停2026上路 三大QA一次看

育嬰留停以「日」申請即將於2026年1月1日上路，開放受僱勞工在子女3歲前，原本可以申請最長2年的育嬰留停，其中有30日...

長榮航第四代豪經艙 榮獲2025「最佳全新豪華經濟艙」

長榮航空（2618）第四代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發 2025 年度 TheDesi...

金門跨年晚會嚴陣以待 警方升級維安、交通疏導同步啟動

受到日前台北車站、中山地區發生無差別攻擊事件影響，各地大型活動維安全面拉高層級。即將登場的「2026金門跨年晚會」也同...

外送族注意！跨年晚會交管區雙平台外送都暫停 叫車搭車必確認2大資訊

因應台北與高雄跨年晚會帶來的大量人潮與交通管制，外送與叫車平台陸續公布跨年期間的服務調整措施，提醒民眾提前規劃行程與用餐...

帶狀皰疹疫苗納公費？疾管署評估經費恐破900億元

台灣正邁入超高齡化社會，目前我國共有14劑公費疫苗，不過立委伍麗華、莊瑞雄等人今分享得到帶狀皰疹痛苦難耐經歷，呼籲帶狀皰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。