北捷明年開放多元支付 iPASS MONEY掃碼搭車限時送7-ELEVEN優惠券50元
明年1月起，臺北捷運閘門將開放多元支付感應進站，除維持原有儲值卡功能外，也正式迎來行動支付全面進站的新里程碑。其中，一卡通iPASS MONEY乘車碼自115年1月3日起，將全面支援台北捷運及雙北公車，民眾僅需手機掃碼即可進出站，象徵雙北捷運邁向新階段。
一卡通公司表示，iPASS MONEY成為首家實現全台交通運輸「全台通行」的電子支付品牌，不僅涵蓋捷運、公車等大眾運輸，也整合金融消費、生活繳費與跨境支付，打造一站式數位支付體驗。因應2026年將全面轉為獨立APP營運，一卡通亦同步推動服務升級，用戶下載iPASS MONEY APP並以手機號碼一鍵登入，即可完整承接原有帳戶餘額、交易紀錄、設定資料及好友名單，確保使用體驗無縫接軌。
在交通整合層面，iPASS MONEY支援實體票卡與乘車碼帳戶串連，不論刷卡或掃碼搭乘，皆可合併累計減碳里程，協助用戶掌握個人碳排數據，同時推動綠色交通。搭乘大眾運輸還可獲得「一卡通綠點」，用於折抵交通費與綠色消費，並可搭配「TPASS 2.0+」及常客回饋活動，每月最高可領取2,500元回饋金。為鼓勵用戶提前移轉，自2026年1月3日至2月10日止，使用iPASS MONEY乘車碼搭乘台北捷運或雙北公車，還可獲贈7-ELEVEN專屬50元優惠券。
除交通應用外，iPASS MONEY亦持續擴展生活繳費與跨境支付服務，水電瓦斯、停車費及各項規費皆可透過APP一鍵完成。跨境方面，赴日旅遊可直接於全日本數百萬間支援PayPay的商家消費，享有即時匯率扣款與免海外手續費的便利。
另一方面，悠遊卡公司也針對多元支付時代強化回饋布局。除原有TPASS定期票與常客優惠外，特別推出「搭雙北捷運送20%」活動，即日起至2026年2月28日止，民眾註冊成為悠遊付會員並完成登錄，持本人記名悠遊卡於指定期間內搭乘台北或新北捷運達3次以上，即可獲得20%悠遊付現金回饋券，補足不定期搭乘族群的優惠缺口。
