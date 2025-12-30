金門跨年晚會嚴陣以待 警方升級維安、交通疏導同步啟動

受到日前台北車站、中山地區發生無差別攻擊事件影響，各地大型活動維安全面拉高層級。即將登場的「2026金門跨年晚會」也同步升級安全措施，金門縣警察局金城分局全面強化活動安維部署，值勤警力由原規畫的70餘人增加上百人，結合特殊任務警力、協勤民力及主辦單位，確保跨年夜活動安全順利。

今年跨年晚會將於金城鎮莒光共融公園舉辦，屬開放式場域，警方評估人潮密集、活動時間長、現場變化快速，除原有安維規劃外，進一步強化多項具體作為。警方指出，主舞台周邊、主要出入口及民眾觀賞區，將增派制服與便衣警力，並由特殊任務警力進駐，針對可疑人員進行盤查與安全偵測；舞台周邊另配置蒐證及即時逮捕警力，一旦發現異常狀況，將立即處置。

在人力配置方面，跨年晚會協勤民力由原規劃4人，大幅增加至22人，與執勤員警分工合作，讓警力能更集中於主會場安全維護及重要路口交通疏導，提升整體應變效率。

為防範推擠踩踏或突發危安事件，警方也完成分區與全場疏散機制規劃，現場備有緊急救護量能，民眾如有受傷可第一時間獲得處置；若發生突發攻擊或治安事件，警力將迅速到場，及時壓制排除危害。

此外，警方與主辦單位、承攬廠商成立專案聯繫群組，完成場地會勘，並要求針對舞台區域、發電設備及疏散動線增派工作人員，加強人潮引導與安全維護。因應活動結束後散場人潮同時湧出，警方也將調派員警進駐會場周邊重要路口控燈，彈性調整綠燈秒數，加速人流、車流疏散，降低壅塞情形。

金城分局同時呼籲，參與跨年晚會的民眾務必配合現場員警與工作人員指揮引導，避免邊走邊滑手機或推擠追逐；攜帶孩童者請牽手同行，並事先約定集合地點，如有走失或身體不適情形，立即通報警方或救護人員。活動周邊道路將實施交通疏導及階段性管制，建議民眾共乘，或將車輛停放於外圍停車場再步行入場。

金城分局表示，「安全跨年、平安回家」是本次活動共同目標，警方將與相關單位全力合作，讓鄉親與遊客都能在安全無虞的環境中迎接新年。 受到日前台北車站、中山地區發生無差別攻擊事件影響，即將登場的「2026金門跨年晚會」也同步升級安全措施，金門縣警局也進行維安預演。圖／警方提供 即將登場的「2026金門跨年晚會」同步升級安全措施，金門縣警察局金城分局全面強化活動安維部署，並進行預演，一有狀況立刻因應。圖／警方提供 即將登場的「2026金門跨年晚會」同步升級安全措施，金門縣警察局金城分局全面強化活動安維部署，值勤警力由原規畫的70餘人增加上百人，確保活動安全。圖／警方提供

商品推薦