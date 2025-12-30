外送族注意！跨年晚會交管區雙平台外送都暫停 叫車搭車必確認2大資訊

因應台北與高雄跨年晚會帶來的大量人潮與交通管制，外送與叫車平台陸續公布跨年期間的服務調整措施，提醒民眾提前規劃行程與用餐安排，以避免不便。foodpanda表示，配合地方政府跨年活動交管規劃，將於12月31日18:00至1月1日3:00期間，暫停特定區域的美食外送、生鮮雜貨以及該時段的預訂服務，但外帶自取服務不受影響，建議消費者可視需求提前下訂。

foodpanda指出，台北地區的管制時間為12月31日18:00至1月1日3:00，暫停外送服務的範圍，將依台北市政府公告「臺北最High新年城」第三階段交通管制區域為準；高雄地區則自12月31日14:00起提前啟動管制，至1月1日3:00結束，外送暫停範圍依高雄市政府公告的2026高雄跨年晚會交管範圍辦理，提醒消費者善用外帶自取或提早訂餐的方式因應跨年需求。

另一方面，Uber與Uber Eats則表示，將依各縣市政府公布的跨年交通管制時間彈性調整服務，原則上會在交管開始前30分鐘暫停交通管制區域內的服務，並於管制解除後恢復正常營運。Uber跨年期間整體行程功能不受影響，但考量當晚人潮與道路壅塞情況，建議民眾盡量避免使用「提前預訂」功能，改採即時叫車，以降低行程延誤風險。

Uber也提醒，若已事先預約行程，建議主動與駕駛聯繫，協調避開交管路段的上下車地點。同時，跨年夜搭車時務必確認車牌號碼、車型與廠牌是否與App顯示資訊一致，並核對駕駛本人與系統中的基本資料照片相符，以確保乘車安全。

