外送族注意！跨年晚會交管區雙平台外送都暫停 叫車搭車必確認2大資訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda將於12月31日18點至2026年1月1日凌晨3點暫停台北、高雄跨年晚會區域外送服務。圖／foodpanda提供
foodpanda將於12月31日18點至2026年1月1日凌晨3點暫停台北、高雄跨年晚會區域外送服務。圖／foodpanda提供

因應台北與高雄跨年晚會帶來的大量人潮與交通管制外送與叫車平台陸續公布跨年期間的服務調整措施，提醒民眾提前規劃行程與用餐安排，以避免不便。foodpanda表示，配合地方政府跨年活動交管規劃，將於12月31日18:00至1月1日3:00期間，暫停特定區域的美食外送、生鮮雜貨以及該時段的預訂服務，但外帶自取服務不受影響，建議消費者可視需求提前下訂。

foodpanda指出，台北地區的管制時間為12月31日18:00至1月1日3:00，暫停外送服務的範圍，將依台北市政府公告「臺北最High新年城」第三階段交通管制區域為準；高雄地區則自12月31日14:00起提前啟動管制，至1月1日3:00結束，外送暫停範圍依高雄市政府公告的2026高雄跨年晚會交管範圍辦理，提醒消費者善用外帶自取或提早訂餐的方式因應跨年需求。

另一方面，Uber與Uber Eats則表示，將依各縣市政府公布的跨年交通管制時間彈性調整服務，原則上會在交管開始前30分鐘暫停交通管制區域內的服務，並於管制解除後恢復正常營運。Uber跨年期間整體行程功能不受影響，但考量當晚人潮與道路壅塞情況，建議民眾盡量避免使用「提前預訂」功能，改採即時叫車，以降低行程延誤風險。

Uber也提醒，若已事先預約行程，建議主動與駕駛聯繫，協調避開交管路段的上下車地點。同時，跨年夜搭車時務必確認車牌號碼、車型與廠牌是否與App顯示資訊一致，並核對駕駛本人與系統中的基本資料照片相符，以確保乘車安全。

