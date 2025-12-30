快訊

長榮航第四代豪經艙 榮獲2025「最佳全新豪華經濟艙」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空第四代豪華經濟艙配置於波音787-9，把設計理念從「經濟艙升級」再提升為「類比商務艙」的規格。業者提供
長榮航空（2618）第四代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發 2025 年度 TheDesignAir Awards最佳全新豪華經濟艙(Best New Premium Economy Class)獎項，長榮航空自 1992 年率先推出全球首創的「經濟豪華艙」，多年來持續專注旅客需求進化豪華經濟艙產品與服務的升級，屢次獲得國際航空專業獎項評比的肯定。

TheDesignAir為享譽全球的航空設計與旅客體驗的專業媒體，長期關注航空產業於設計、品牌與旅客體驗等面向創新與傑出表現，其年度獎項由資深航空記者、設計及品牌領域專家評選，具備高度專業性與公信力，是業界公認的「美學與品牌趨勢」權威。TheDesignAir 評審指出，長榮航空長期以來在豪華經濟艙領域具指標性地位，第四代豪華經濟艙在既有基礎上進一步拉高體驗層次，兼顧舒適性、靜謐感與整體設計，艙內氛圍透過細膩燈光與精緻用料、寬敞座椅空間，營造出沉穩且舒適的飛行環境，同時肯定長榮航空持續以「品質」為核心的設計理念，讓搭機過程成為旅程中的重要體驗。

長榮航空第四代豪華經濟艙配置於波音787-9，把設計理念從「經濟艙升級」再提升為「類比商務艙」的規格，共設有 28 席座位，採 2-3-2 座位配置，前後椅距達 42 英吋，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度。同時，座椅設計強調更好的隱密性，增設頭靠兩側隱私隔板，搭配專屬閱讀燈增添旅客使用的便利性。不僅如此，座椅的頭靠、扶手及腳靠皆採用皮革包覆，塑造舒適感與高級質感兼具的搭乘體驗，扶手內側的大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間，及專屬的水瓶架，方便旅客收納和取用隨身物品。另配有 15.6 吋高畫質螢幕、餐桌提供個人行動裝置放置架，以及 110V AC 與 USB 複合式插座，滿足長程飛行中多元使用需求。

長榮航空未來尚有 9架 波音787-9 新機陸續交付，現有8架波音787-9已全數配置第四代豪華經濟艙，目前投入桃園－雅加達、米蘭、慕尼黑、達拉斯及維也納直飛航線，明年3月29日起亦將派飛舊金山日航班(BR08/07)，並將視市場需求與機隊調度安排後續執飛航線。

長榮航空第四代豪華經濟艙座椅增設頭靠兩側隱私隔板強調更好的隱密性，另配有 15.6 吋高畫質螢幕。業者提供
