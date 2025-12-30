各罰3萬元！ 台北車站「彌生軒」、基隆碼頭「泰舍」飲料腸桿菌超標

衛福部食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運出場站內部及周邊附設餐飲場所，揪出多家知名業者違規，食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，基隆碼頭周邊的泰式餐廳「泰舍基隆店」泰式奶茶，及台北車站微風商場的知名日式料理店「YAYOI彌生軒」宇治玉露抹茶（去冰）均檢出腸桿菌科超標，且複檢不合格，被處3萬元罰鍰。

劉芳銘表示，台灣富禮納思股份有限公司「YAYOI彌生軒微風車站店」宇治玉露抹茶（去冰）抽驗腸桿菌科超標逾3倍，且複檢不合格，台北市政府以違反「食安法」第17條開罰3萬元罰鍰；米塔義廚股份有限公司「泰舍基隆店」泰式奶茶，腸桿菌科超標70倍，基隆市政府同樣依違反「食安法」第17條，開罰3萬元罰鍰。

其他違規品項包括花蓮縣志學火車站周邊的餐廳「迷途鯨魚」匈牙利辣椒粉逾期5個多月，稽查人員9月1日前往稽查，發現原物料日期為3月21日；另一家位於台北市士林捷運站附近的百馥餐飲店，品牌為「牛有廖」，豆腐抽驗發現防腐劑超標，來源攤商無法提供確切來源，被依食安法第47條妨礙源頭查核，處3萬元罰鍰。

食藥署指出，本次專案共查核129家，查有部分業者食品良好衛生規範（GHP）、食品業者登錄資訊及來源文件保存未臻完善，經衛生單位責令限期改正後，均複查合格；1家業者查獲貯存逾有效日期食品原料；抽驗272件成品及食材，1件豆製品檢出防腐劑不合格，2件自製飲品複抽驗仍檢出腸桿菌科不合格，違規業者及產品均由轄管衛生局依「食安法」處辦，總計裁處15萬元罰鍰。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，如有違反GHP規定，經限期改正而屆期不改正或貯存逾有效日期食品，可處6萬元至2億元罰鍰；另食品製備流程應符合衛生安全，若供應餐食不符衛生標準，可處3萬元至300萬元罰鍰，衛生機關將持續加強餐飲業者的監督管理，以維護國人飲食安全。 衛福部食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運出場站內部及周邊附設餐飲場所，揪出多家知名業者違規。圖／食藥署提供 衛福部食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運出場站內部及周邊附設餐飲場所，揪出多家知名業者違規。圖／食藥署提供

