快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

聽新聞
0:00 / 0:00

各罰3萬元！ 台北車站「彌生軒」、基隆碼頭「泰舍」飲料腸桿菌超標

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運出場站內部及周邊附設餐飲場所，揪出多家知名業者違規。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運出場站內部及周邊附設餐飲場所，揪出多家知名業者違規。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運出場站內部及周邊附設餐飲場所，揪出多家知名業者違規，食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，基隆碼頭周邊的泰式餐廳「泰舍基隆店」泰式奶茶，及台北車站微風商場的知名日式料理店「YAYOI彌生軒」宇治玉露抹茶（去冰）均檢出腸桿菌科超標，且複檢不合格，被處3萬元罰鍰。

劉芳銘表示，台灣富禮納思股份有限公司「YAYOI彌生軒微風車站店」宇治玉露抹茶（去冰）抽驗腸桿菌科超標逾3倍，且複檢不合格，台北市政府以違反「食安法」第17條開罰3萬元罰鍰；米塔義廚股份有限公司「泰舍基隆店」泰式奶茶，腸桿菌科超標70倍，基隆市政府同樣依違反「食安法」第17條，開罰3萬元罰鍰。

其他違規品項包括花蓮縣志學火車站周邊的餐廳「迷途鯨魚」匈牙利辣椒粉逾期5個多月，稽查人員9月1日前往稽查，發現原物料日期為3月21日；另一家位於台北市士林捷運站附近的百馥餐飲店，品牌為「牛有廖」，豆腐抽驗發現防腐劑超標，來源攤商無法提供確切來源，被依食安法第47條妨礙源頭查核，處3萬元罰鍰。

食藥署指出，本次專案共查核129家，查有部分業者食品良好衛生規範（GHP）、食品業者登錄資訊及來源文件保存未臻完善，經衛生單位責令限期改正後，均複查合格；1家業者查獲貯存逾有效日期食品原料；抽驗272件成品及食材，1件豆製品檢出防腐劑不合格，2件自製飲品複抽驗仍檢出腸桿菌科不合格，違規業者及產品均由轄管衛生局依「食安法」處辦，總計裁處15萬元罰鍰。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，如有違反GHP規定，經限期改正而屆期不改正或貯存逾有效日期食品，可處6萬元至2億元罰鍰；另食品製備流程應符合衛生安全，若供應餐食不符衛生標準，可處3萬元至300萬元罰鍰，衛生機關將持續加強餐飲業者的監督管理，以維護國人飲食安全。

衛福部食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運出場站內部及周邊附設餐飲場所，揪出多家知名業者違規。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運出場站內部及周邊附設餐飲場所，揪出多家知名業者違規。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運出場站內部及周邊附設餐飲場所，揪出多家知名業者違規。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運出場站內部及周邊附設餐飲場所，揪出多家知名業者違規。圖／食藥署提供

衛生局 食安 食藥署 抽驗 防腐劑

延伸閱讀

日本進口草莓又被抓包農藥殘留違規 邊境攔下

麥味登母公司「揚秦國際」 進口馬來西亞辣椒 邊境驗出致癌農藥

知名選物店「咖樂迪」莎莎醬驗出致癌物「環氧乙烷」 退運銷毀460公斤

完整名單／知名化妝品牌NARS也摻蘇丹紅 食藥署再揪4批問題原料：恐還有漏網之魚

相關新聞

各罰3萬元！ 台北車站「彌生軒」、基隆碼頭「泰舍」飲料腸桿菌超標

衛福部食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運出場站內部及周邊附設餐飲場所，揪出多家知名業者違規，食藥署北...

元旦曙光指數出爐這區最低 粉專圖解全國跨年煙火如何避開煙霧飄散區

明天是31日，全國各地舉辦不少跨年活動，不少人也打算看煙火或跟親朋好友開趴慶祝，緊接著看曙光迎接新的一年。天氣風險公司稍...

曹西平猝死引外界關注 急診醫提醒：胸悶、頭痛勿忽視

近日有藝人猝死消息引發關注，光田綜合醫院急診醫學部高正國醫師說，所謂猝死，是指原本看似穩定的人，在短時間內突然發生致命狀...

疑麻疹個案趴趴走、害中山大學實驗室人員被匡列 校方回應了

高雄傳出一名疑似麻疹個案趴趴走，衛生局28日接獲醫院通報，隨即展開大規模疫調，包含近期高鐵同列車乘客、與中山大學實驗室人...

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

衛福部將於明年元旦起上路醫美管理新制，拍板明天正式對外公告，公告即正式施行，衛福部長石崇良表示，經過與醫界多次協商，最後...

長榮航第四代豪經艙 榮獲2025「最佳全新豪華經濟艙」

長榮航空（2618）第四代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發 2025 年度 TheDesi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。