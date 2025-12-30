流感疫情升溫在即 疾管署估2周後破流行閾值、春節前後達高峰

衛福部疾管署今公布，第52周類流感門急診就診計8萬1557人次，與前一周相當；另上周新增11例流感併發重症病例1例H1N1、10例H3N2及4例死亡1例H1N1、3例H3N2。疾管署發言人林明誠表示，年末歲出假期多，加上天氣變冷，預計2周後會超過流感流行閾值，農曆春節前後達高峰，目前公費流感疫苗剩餘約23.8萬劑，呼籲高風險族群盡速接種提升防護力。

疾管署疫情辦公室主任郭宏偉說明，依據疾管署監測資料顯示，第52周類流感門急診就診計8萬1557人次，與前一周相當，研判是因上周有一天休診，因此預估就醫狀況持平；另上周新增11例流感併發重症病例1例H1N1、10例H3N2及4例死亡1例H1N1、3例H3N2。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計407例重症病例114例H1N1、288例H3N2、1例A未分型、4例B型，及78例死亡24例H1N1、53例H3N2、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，90%未接種本季流感疫苗。中日韓近3周流感疫情呈下降趨勢，但疫情仍高，亞、歐、北非、北、中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行A型H3N2。

疾管署防疫醫師許玉龍說明，一名60幾歲男性過去有癌症病史，並未接種本季流感疫苗，11月中旬開始咳嗽、流鼻水、發燒、倦怠等情況，經確診A型流感，後續出現雙側肺部肺炎、呼吸急性腎衰竭，給予呼吸器及洗腎，還有流感抗病毒治療，不過仍於12月中過世，死因為流感併發肺炎重症。提醒民眾戴口罩勤洗手，且應盡速接種提升保護力，出現呼吸困難應盡速治療。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第52周新冠門急診就診計944人次，較前一周下降14.8%，主流變異株為NB.1.8.1；上周新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。今年10月起累計47例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者占62%及具慢性病史者占79%為多，94%未接種本季新冠疫苗。

全球近期新冠病毒陽性率略升，非洲及東南亞區呈上升；鄰近國家、地區中國大陸、香港疫情上升，惟仍處低點，目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家如大陸、日本、南韓以NB.1.8.1占比為高。另WHO新公告變異株BA.3.2，占5.04%仍低。

林明誠表示，歲末將近，民眾聚餐、跨年活動及旅遊等活動頻繁，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，提醒在參加各項活動之餘，應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，保護自己及家人的健康。

