快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

流感疫情升溫在即 疾管署估2周後破流行閾值、春節前後達高峰

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部疾管署今公布，第52周類流感門急診就診計8萬1557人次，與前一周相當；另上周新增11例流感併發重症病例1例H1N1、10例H3N2及4例死亡1例H1N1、3例H3N2。記者翁唯真／攝影
衛福部疾管署今公布，第52周類流感門急診就診計8萬1557人次，與前一周相當；另上周新增11例流感併發重症病例1例H1N1、10例H3N2及4例死亡1例H1N1、3例H3N2。記者翁唯真／攝影

衛福部疾管署今公布，第52周類流感門急診就診計8萬1557人次，與前一周相當；另上周新增11例流感併發重症病例1例H1N1、10例H3N2及4例死亡1例H1N1、3例H3N2。疾管署發言人林明誠表示，年末歲出假期多，加上天氣變冷，預計2周後會超過流感流行閾值，農曆春節前後達高峰，目前公費流感疫苗剩餘約23.8萬劑，呼籲高風險族群盡速接種提升防護力。

疾管署疫情辦公室主任郭宏偉說明，依據疾管署監測資料顯示，第52周類流感門急診就診計8萬1557人次，與前一周相當，研判是因上周有一天休診，因此預估就醫狀況持平；另上周新增11例流感併發重症病例1例H1N1、10例H3N2及4例死亡1例H1N1、3例H3N2。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計407例重症病例114例H1N1、288例H3N2、1例A未分型、4例B型，及78例死亡24例H1N1、53例H3N2、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，90%未接種本季流感疫苗。中日韓近3周流感疫情呈下降趨勢，但疫情仍高，亞、歐、北非、北、中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行A型H3N2。

疾管署防疫醫師許玉龍說明，一名60幾歲男性過去有癌症病史，並未接種本季流感疫苗，11月中旬開始咳嗽、流鼻水、發燒、倦怠等情況，經確診A型流感，後續出現雙側肺部肺炎、呼吸急性腎衰竭，給予呼吸器及洗腎，還有流感抗病毒治療，不過仍於12月中過世，死因為流感併發肺炎重症。提醒民眾戴口罩勤洗手，且應盡速接種提升保護力，出現呼吸困難應盡速治療。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第52周新冠門急診就診計944人次，較前一周下降14.8%，主流變異株為NB.1.8.1；上周新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。今年10月起累計47例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者占62%及具慢性病史者占79%為多，94%未接種本季新冠疫苗。

全球近期新冠病毒陽性率略升，非洲及東南亞區呈上升；鄰近國家、地區中國大陸、香港疫情上升，惟仍處低點，目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家如大陸、日本、南韓以NB.1.8.1占比為高。另WHO新公告變異株BA.3.2，占5.04%仍低。

林明誠表示，歲末將近，民眾聚餐、跨年活動及旅遊等活動頻繁，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，提醒在參加各項活動之餘，應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，保護自己及家人的健康。

流感疫苗 H3N2 重症 疾管署 流感病毒

延伸閱讀

梅毒年增2％患者…15至24歲族群上升最明顯 疾管署推2026年免費快篩

罕見流感疫情年底仍未升溫 羅一鈞推估明年農曆春節高峰相對緩和

公費肺鏈疫苗將由20及21價取代將於月底公布上路時間、適用對象

疾管署估流感疫情明年春節達高峰 醫：天冷又染病…心梗風險同步升高

相關新聞

各罰3萬元！ 台北車站「彌生軒」、基隆碼頭「泰舍」飲料腸桿菌超標

衛福部食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運出場站內部及周邊附設餐飲場所，揪出多家知名業者違規，食藥署北...

元旦曙光指數出爐這區最低 粉專圖解全國跨年煙火如何避開煙霧飄散區

明天是31日，全國各地舉辦不少跨年活動，不少人也打算看煙火或跟親朋好友開趴慶祝，緊接著看曙光迎接新的一年。天氣風險公司稍...

曹西平猝死引外界關注 急診醫提醒：胸悶、頭痛勿忽視

近日有藝人猝死消息引發關注，光田綜合醫院急診醫學部高正國醫師說，所謂猝死，是指原本看似穩定的人，在短時間內突然發生致命狀...

疑麻疹個案趴趴走、害中山大學實驗室人員被匡列 校方回應了

高雄傳出一名疑似麻疹個案趴趴走，衛生局28日接獲醫院通報，隨即展開大規模疫調，包含近期高鐵同列車乘客、與中山大學實驗室人...

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

衛福部將於明年元旦起上路醫美管理新制，拍板明天正式對外公告，公告即正式施行，衛福部長石崇良表示，經過與醫界多次協商，最後...

長榮航第四代豪經艙 榮獲2025「最佳全新豪華經濟艙」

長榮航空（2618）第四代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發 2025 年度 TheDesi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。