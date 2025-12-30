采風樂坊成團35年音樂會 老中青跨世代舞台重聚

走過35年的舞台實踐與文化傳承，采風樂坊將推出「隧道口的陽光」音樂會，從創團團員、采風二團、三團到最新世代團員將齊聚舞台，共同完成一場世代集結的演出。

成立於1991年的采風樂坊，長年活躍於國內外樂壇，演出足跡遍及台灣、亞洲、歐洲與美洲。樂團以胡琴、笛子、琵琶、古箏、揚琴、阮咸等6種代表性傳統樂器為核心編制，致力於保存絲竹音樂與台灣音樂傳統，拓展國樂合奏與當代創作的可能性。

創辦人、二胡名家黃正銘接受中央社專訪時表示，草創時期樂團大量接演當代作曲家作品，甚至全團背譜演出，在當時國樂界引起不小震撼。他認為以東方樂器為出發點，透過當代作曲語彙重新建構聲音的邏輯與關係，使作品既保有傳統精神，又呈現陌生化的現代美學，至今仍是傳統國樂持續發展的方向。

音樂會將以「心經」人聲吟誦開始，象徵靈性覺醒；經由「靈根、孕育」、「忍性」、「定靜」等段落，描繪生命在磨練中累積力量；「大鬧」、「啟程」、「玩笑」、「萬象」則呈現衝突、突破與人生百態；最終以「塵心」與「隧道口的陽光（歸途）」作結，象徵在歷經考驗後，回歸澄澈與希望。

黃正銘表示，這樣的音樂會結構，也正呼應采風樂坊自身歷程，「面對大環境變遷、疫情與天災衝擊，樂團淹水被迫遷移，我們以減法經營維持運作，但始終未曾停止創作與演出。」

創始團員之一琵琶名家林慧寬告訴中央社記者，近10年來，采風樂坊在外界眼中或許顯得沉潛，但隨著35週年籌備工作的展開，過去曾參與采風演出的團員紛紛重返這個音樂大家庭，像第2代的揚琴家鄭雅方、阮演奏家陳崇青；第3代的胡琴家羅常秦以及笛演奏家鄭宇彤等都將返團演出。

林慧寬表示，2026年也是器樂劇場代表作「十面埋伏」問世20週年，采風樂坊將在2026年5月重製「十面埋伏」劇場版，回顧並深化這部在國樂發展史上具有關鍵意義的作品。

采風樂坊35週年音樂會「隧道口的陽光」將於2026年1月5日演出，地點在台北國家音樂廳。 采風樂坊2026年迎接成立35週年，也是器樂劇場代表作「十面埋伏」問世20週年，采風樂坊將重製「十面埋伏」劇場版，回顧並深化這部在國樂發展史上具關鍵意義作品。采風樂坊提供／中央社

商品推薦