快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

聽新聞
0:00 / 0:00

雙膝退化性關節炎工人重現行動力 營新醫院分享兩大關鍵技術

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
62歲王姓建築工（中）出席記者會，感謝營新醫院細心照顧，讓他重現行動力。記者謝進盛／翻攝
62歲王姓建築工（中）出席記者會，感謝營新醫院細心照顧，讓他重現行動力。記者謝進盛／翻攝

62歲建築工人王先生長期受雙膝退化性關節炎折磨，在台南營新醫院接受「雙側全膝人工關節置換術」，結合機器手臂導航與微創無止血帶技術，讓他術後第一天即可下床，10天後自行走入診間，重拾行動力。

營新醫院今開記者會，王先生出席感謝院方細心照護，王表示，因關節退化嚴重，雖曾嘗試玻尿酸治療但效果日減。因其過去有複雜手術病史（腰大肌膿瘍），加上獨居、擔心術後無人照顧及復健期過長影響工作，對手術望而卻步，眼看症狀加劇，後求助營新醫院。

營新醫院骨科主治醫師陳俊良評估後，建議採取「一次住院、同時置換」方案，將兩次手術恢復期縮短為一次；​針對患者需求，運用機器手臂導航與微創無止血帶技術。

他指出，傳統手術常使用止血帶以維持視野清晰，但易導致大腿肌肉缺氧腫脹與肌力下降，增加術後痛感及輸血需求，以精細微創手法取代止血帶，完整保留肌肉組織，大幅減輕疼痛並加速功能恢復。

​而對於機器手臂導航系統運用，則透過術前精密規畫與術中即時追蹤，將人工關節植入角度誤差控制在毫米級，精準的力線校正，能讓步態更自然，並大幅提升人工關節在頻繁負重下的耐用年限。

在上述兩項先進技術運用下，王先生術後當天即開始復健，第一天便能使用助行器下床站立行走，他驚喜表示「沒想到這麼快就能落地」。

另外，住院第八天順利出院，第十天回診時已能棄用助行器自由走動。醫院更啟動「出院準備小組」，針對其獨居環境提供輔具連結與照護諮詢，確保醫療與生活無縫接軌。

營新醫院院長鄭群亮說，現代關節手術已進入「精準醫療」時代；長輩或高體力勞動者若受膝痛所苦，切勿隱忍至肌肉萎縮，透過機器手臂與微創技術，即使雙膝同時手術，也能實現「低痛感、快恢復、不需輸血」的目標，重返自在生活。

台南營新醫院骨科主治醫師陳俊良（右）為患者成功人工關節置換重現行動力，說明手術過程。記者謝進盛／翻攝
台南營新醫院骨科主治醫師陳俊良（右）為患者成功人工關節置換重現行動力，說明手術過程。記者謝進盛／翻攝
台南營新醫院骨科主治醫師陳俊良（右）為患者成功人工關節置換重現行動力，說明手術過程，院長鄭群亮（左）肯定手術精湛。記者謝進盛／翻攝
台南營新醫院骨科主治醫師陳俊良（右）為患者成功人工關節置換重現行動力，說明手術過程，院長鄭群亮（左）肯定手術精湛。記者謝進盛／翻攝

手術 微創 復健 關節炎

延伸閱讀

醫美特管法拍板排除家醫、急診 醫師公會發聲：應改採資格認證制

60歲王月驚曝暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天「頭蓋骨少一部份」

大林慈濟成功完成二尖瓣夾合術 助8旬罕病長者重拾行走能力

57歲男聽從「名醫」選癌症切除手術再也無法說話 臨終前後悔不已

相關新聞

各罰3萬元！ 台北車站「彌生軒」、基隆碼頭「泰舍」飲料腸桿菌超標

衛福部食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運出場站內部及周邊附設餐飲場所，揪出多家知名業者違規，食藥署北...

元旦曙光指數出爐這區最低 粉專圖解全國跨年煙火如何避開煙霧飄散區

明天是31日，全國各地舉辦不少跨年活動，不少人也打算看煙火或跟親朋好友開趴慶祝，緊接著看曙光迎接新的一年。天氣風險公司稍...

曹西平猝死引外界關注 急診醫提醒：胸悶、頭痛勿忽視

近日有藝人猝死消息引發關注，光田綜合醫院急診醫學部高正國醫師說，所謂猝死，是指原本看似穩定的人，在短時間內突然發生致命狀...

疑麻疹個案趴趴走、害中山大學實驗室人員被匡列 校方回應了

高雄傳出一名疑似麻疹個案趴趴走，衛生局28日接獲醫院通報，隨即展開大規模疫調，包含近期高鐵同列車乘客、與中山大學實驗室人...

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

衛福部將於明年元旦起上路醫美管理新制，拍板明天正式對外公告，公告即正式施行，衛福部長石崇良表示，經過與醫界多次協商，最後...

長榮航第四代豪經艙 榮獲2025「最佳全新豪華經濟艙」

長榮航空（2618）第四代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發 2025 年度 TheDesi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。