雙膝退化性關節炎工人重現行動力 營新醫院分享兩大關鍵技術

62歲建築工人王先生長期受雙膝退化性關節炎折磨，在台南營新醫院接受「雙側全膝人工關節置換術」，結合機器手臂導航與微創無止血帶技術，讓他術後第一天即可下床，10天後自行走入診間，重拾行動力。

營新醫院今開記者會，王先生出席感謝院方細心照護，王表示，因關節退化嚴重，雖曾嘗試玻尿酸治療但效果日減。因其過去有複雜手術病史（腰大肌膿瘍），加上獨居、擔心術後無人照顧及復健期過長影響工作，對手術望而卻步，眼看症狀加劇，後求助營新醫院。

營新醫院骨科主治醫師陳俊良評估後，建議採取「一次住院、同時置換」方案，將兩次手術恢復期縮短為一次；​針對患者需求，運用機器手臂導航與微創無止血帶技術。

他指出，傳統手術常使用止血帶以維持視野清晰，但易導致大腿肌肉缺氧腫脹與肌力下降，增加術後痛感及輸血需求，以精細微創手法取代止血帶，完整保留肌肉組織，大幅減輕疼痛並加速功能恢復。

​而對於機器手臂導航系統運用，則透過術前精密規畫與術中即時追蹤，將人工關節植入角度誤差控制在毫米級，精準的力線校正，能讓步態更自然，並大幅提升人工關節在頻繁負重下的耐用年限。

在上述兩項先進技術運用下，王先生術後當天即開始復健，第一天便能使用助行器下床站立行走，他驚喜表示「沒想到這麼快就能落地」。

另外，住院第八天順利出院，第十天回診時已能棄用助行器自由走動。醫院更啟動「出院準備小組」，針對其獨居環境提供輔具連結與照護諮詢，確保醫療與生活無縫接軌。

營新醫院院長鄭群亮說，現代關節手術已進入「精準醫療」時代；長輩或高體力勞動者若受膝痛所苦，切勿隱忍至肌肉萎縮，透過機器手臂與微創技術，即使雙膝同時手術，也能實現「低痛感、快恢復、不需輸血」的目標，重返自在生活。 台南營新醫院骨科主治醫師陳俊良（右）為患者成功人工關節置換重現行動力，說明手術過程。記者謝進盛／翻攝 台南營新醫院骨科主治醫師陳俊良（右）為患者成功人工關節置換重現行動力，說明手術過程，院長鄭群亮（左）肯定手術精湛。記者謝進盛／翻攝

