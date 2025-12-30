可「以日申請」！彈性育嬰留停2026上路 三大QA一次看
育嬰留停以「日」申請即將於2026年1月1日上路，開放受僱勞工在子女3歲前，原本可以申請最長2年的育嬰留停，其中有30日可以依需要選擇以日為單位，向雇主提出申請。
為簡政便民，勞動部積極配套，提供津貼、續保（含勞退）、雇主獎勵等簡化手續及支持性措施，讓育兒勞工有更多職場彈性的選擇，並提供友善小微型企業經濟支持。為了讓勞工與雇主快速瞭解簡化後的申辦流程，勞動部整理了津貼、續保、雇主獎勵手續常見3大問題。
Q1：育嬰以日申請，津貼及續保申辦手續也要按日申請嗎？會不會很麻煩？
A1：不用按日申請，可累積多日後一次辦理，而且津貼及續保可同時一次辦理完成。申辦方式與現行相同，可透過線上申辦，也可選擇書面申請，線上申辦還可以由被保險人用手機透過行動電話認證方式申辦，方便又快速。
Q2：幫員工辦理育嬰續保，之後員工復職時還要通知勞保局嗎？
A2：勞保局已修改津貼及續保申請書表（含線上申辦），整合育嬰留停屆滿後之復職申報作業，被保險人選擇續保時，會一併辦理留停屆滿之復職申請。
勞保局會在被保險人於續保期限屆滿之翌日，主動恢復其為一般被保險人身分及恢復提繳勞工退休金，投保單位不用再填具復職通知書。但是員工如提前復職，則應由投保單位填具復職通知書通知勞保局。
Q3：員工未滿30人之企業，要如何申請雇主獎勵？
A3：雇主不需提出申請，勞保局會自動比對育嬰續保及津貼資料篩選符合資格之雇主，單位僅需線上登錄指定帳戶，獎勵金將按季自動撥付。而且指定帳戶一次登錄，日後皆可適用，無須重複登錄。
勞動部提醒，為順利推動彈性育嬰留停，勞保局已配套簡化相關申請程序，無論是津貼之請領、育嬰續保資格及退休金提繳之恢復、雇主獎勵金之撥付等資訊，都可至勞保局官網首頁之「彈性育嬰留職停薪專區」瀏覽參考。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言