快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

聽新聞
0:00 / 0:00

可「以日申請」！彈性育嬰留停2026上路 三大QA一次看

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
育嬰留停彈性方案明年上路。圖／聯合報系資料庫
育嬰留停彈性方案明年上路。圖／聯合報系資料庫

育嬰留停以「日」申請即將於2026年1月1日上路，開放受僱勞工在子女3歲前，原本可以申請最長2年的育嬰留停，其中有30日可以依需要選擇以日為單位，向雇主提出申請。

為簡政便民，勞動部積極配套，提供津貼、續保（含勞退）、雇主獎勵等簡化手續及支持性措施，讓育兒勞工有更多職場彈性的選擇，並提供友善小微型企業經濟支持。為了讓勞工與雇主快速瞭解簡化後的申辦流程，勞動部整理了津貼、續保、雇主獎勵手續常見3大問題。

Q1：育嬰以日申請，津貼及續保申辦手續也要按日申請嗎？會不會很麻煩？

A1：不用按日申請，可累積多日後一次辦理，而且津貼及續保可同時一次辦理完成。申辦方式與現行相同，可透過線上申辦，也可選擇書面申請，線上申辦還可以由被保險人用手機透過行動電話認證方式申辦，方便又快速。

Q2：幫員工辦理育嬰續保，之後員工復職時還要通知勞保局嗎？

A2：勞保局已修改津貼及續保申請書表（含線上申辦），整合育嬰留停屆滿後之復職申報作業，被保險人選擇續保時，會一併辦理留停屆滿之復職申請。

勞保局會在被保險人於續保期限屆滿之翌日，主動恢復其為一般被保險人身分及恢復提繳勞工退休金，投保單位不用再填具復職通知書。但是員工如提前復職，則應由投保單位填具復職通知書通知勞保局。

Q3：員工未滿30人之企業，要如何申請雇主獎勵？

A3：雇主不需提出申請，勞保局會自動比對育嬰續保及津貼資料篩選符合資格之雇主，單位僅需線上登錄指定帳戶，獎勵金將按季自動撥付。而且指定帳戶一次登錄，日後皆可適用，無須重複登錄。

勞動部提醒，為順利推動彈性育嬰留停，勞保局已配套簡化相關申請程序，無論是津貼之請領、育嬰續保資格及退休金提繳之恢復、雇主獎勵金之撥付等資訊，都可至勞保局官網首頁之「彈性育嬰留職停薪專區」瀏覽參考。

勞保 勞工退休金 保險 退休金 勞動部 育兒

延伸閱讀

有害作業勞工免費健檢 2026年3月底前須完成

勞動部青年職得好評計畫 適用對象放寬含兼職者

經發會顧問會議聚焦少子女化 施振榮：育嬰人力是關鍵

台電員工離職已領勞保補償金 年老後又申請老年給付 台電興訟要求償還

相關新聞

各罰3萬元！ 台北車站「彌生軒」、基隆碼頭「泰舍」飲料腸桿菌超標

衛福部食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運出場站內部及周邊附設餐飲場所，揪出多家知名業者違規，食藥署北...

元旦曙光指數出爐這區最低 粉專圖解全國跨年煙火如何避開煙霧飄散區

明天是31日，全國各地舉辦不少跨年活動，不少人也打算看煙火或跟親朋好友開趴慶祝，緊接著看曙光迎接新的一年。天氣風險公司稍...

曹西平猝死引外界關注 急診醫提醒：胸悶、頭痛勿忽視

近日有藝人猝死消息引發關注，光田綜合醫院急診醫學部高正國醫師說，所謂猝死，是指原本看似穩定的人，在短時間內突然發生致命狀...

疑麻疹個案趴趴走、害中山大學實驗室人員被匡列 校方回應了

高雄傳出一名疑似麻疹個案趴趴走，衛生局28日接獲醫院通報，隨即展開大規模疫調，包含近期高鐵同列車乘客、與中山大學實驗室人...

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

衛福部將於明年元旦起上路醫美管理新制，拍板明天正式對外公告，公告即正式施行，衛福部長石崇良表示，經過與醫界多次協商，最後...

長榮航第四代豪經艙 榮獲2025「最佳全新豪華經濟艙」

長榮航空（2618）第四代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發 2025 年度 TheDesi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。