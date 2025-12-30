有害作業勞工免費健檢 2026年3月底前須完成
為維護從事有害作業勞工的健康，勞保局每年提供一次免費預防職業病健康檢查或健康追蹤檢查，2025年度已核發健康檢查證明單共計26萬6千餘人，其中尚有約13萬人未完成檢查。勞動部提醒，務必於2026年3月底前儘早完成受檢，以保障自身健康與權益。
勞動部表示，定期接受健康檢查有多重效益。首先，部分有害作業如噪音、粉塵或化學物質暴露，常具有潛伏性與累積性，勞工不易即時察覺異常，定期檢查可協助掌握自身狀況，及早發現職業病徵兆。
其次，檢查結果如有發現異常，可進一步釐清與工作之相關性，作為調整工作內容、加強防護設備的依據，以降低罹患職業病提早退出職場的風險。
第三，勞工從事有害作業疑似罹患職業病，健檢紀錄可作為維護相關法律權益的重要證據，減輕勞工主張的負擔。
因此，勞動部特別呼籲，已取得健康檢查證明單尚未前往檢查的勞工重視自身權益，務必把握使用期限完成受檢。
勞動部說明，本項健康檢查費用是由勞保局支付，另勞工如經職業醫學科專科醫師診斷罹患職業病，可向勞保局申請職災保險各項給付或退保後罹患職業病相關補助、津貼。相關資訊請參閱勞保局全球資訊網業務專區「勞工職業災害保險」。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言