有害作業勞工免費健檢 2026年3月底前須完成

為維護從事有害作業勞工的健康，勞保局每年提供一次免費預防職業病健康檢查或健康追蹤檢查，2025年度已核發健康檢查證明單共計26萬6千餘人，其中尚有約13萬人未完成檢查。勞動部提醒，務必於2026年3月底前儘早完成受檢，以保障自身健康與權益。

勞動部表示，定期接受健康檢查有多重效益。首先，部分有害作業如噪音、粉塵或化學物質暴露，常具有潛伏性與累積性，勞工不易即時察覺異常，定期檢查可協助掌握自身狀況，及早發現職業病徵兆。

其次，檢查結果如有發現異常，可進一步釐清與工作之相關性，作為調整工作內容、加強防護設備的依據，以降低罹患職業病提早退出職場的風險。

第三，勞工從事有害作業疑似罹患職業病，健檢紀錄可作為維護相關法律權益的重要證據，減輕勞工主張的負擔。

因此，勞動部特別呼籲，已取得健康檢查證明單尚未前往檢查的勞工重視自身權益，務必把握使用期限完成受檢。

勞動部說明，本項健康檢查費用是由勞保局支付，另勞工如經職業醫學科專科醫師診斷罹患職業病，可向勞保局申請職災保險各項給付或退保後罹患職業病相關補助、津貼。相關資訊請參閱勞保局全球資訊網業務專區「勞工職業災害保險」。

