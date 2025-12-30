快訊

勞動部青年職得好評計畫 適用對象放寬含兼職者

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部。記者林伯東／攝影
為持續促進青年就業，及加強協助長期失業或從事部分工時工作青年，勞動部勞動力發展署修正「青年職得好評計畫」規定，將自2026年1月1日起放寬適用對象，讓長期從事部分工時工作、且投保薪資未達最低工資的青年，也能獲得政府支持，助力青年向穩定就業邁進。

自2026年1月1日起，除了年滿15歲至29歲青年，未就學、未就業且失業期間連續達六個月以上者，可參加計畫外，青年在失業期間如有參加各項社會保險，且月投保薪資低於勞工保險或勞工職業災害保險投保薪資分級表第一級之期間，也可併入失業期間計算，可以申請參加計畫。

參加計畫青年可透過公立就業服務機構提供深度諮詢，並結合職涯測評工具，協助青年提升求職能力、精準媒合工作機會；青年在穩定就業滿三個月後，即可領取3萬元尋職就業獎勵金。

勞動力發展署指出，本次放寬計畫規定，青年即使有從事部分工時工作，只要投保薪資低於勞保最低投保薪資標準（2026年為2萬9,500元），該期間仍可視同失業期間計算；同時，為鼓勵青年探索不同類型的工作與職涯發展路徑，刪除原規定「雇主不得為公營事業單位」的限制。

勞動力發展署表示，上述作為，讓青年無論在民營或公營單位就業，只要有投保就業保險皆可適用尋職就業獎勵機制，擴大就業選擇與參與機會，讓更多青年能在穩定工作中累積經驗、提升技能，進而增強職場競爭力。

符合資格且有意參加「青年職得好評計畫」的青年，可至台灣就業通網站加入會員及登錄履歷資料、完成線上職涯測評，即可備妥申請書、國民身分證、畢（肄）業證書等文件，至就業中心/就業服務站提出申請。

失業 勞動部 投保薪資 青年 求職

