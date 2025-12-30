梅毒年增2％患者…15至24歲族群上升最明顯 疾管署推2026年免費快篩

據疾管署統計，愛滋病感染者、淋病今年新增人數與去年同期相比下降，但梅毒今年新增人數，與去年同期增加2%，其中15至24歲年輕族群上升較明顯。疾管署表示，明年除有104家匿名愛滋篩檢服務院所，其中針對24歲（含）以下年輕族群或學生梅毒快速篩檢服務，由原18家擴大推動至79家醫療院所加入提供服務，並預計可提供1萬人次梅毒篩檢服務。

據疾管署截至今年11月30日統計，全國性傳染病病例數，新增愛滋病毒感染810例、淋病5873例，皆較去年同期918例、7077例分別下降12%與17%；而梅毒新增9072例，較去年8894例同期略升2%，其中15至24歲年輕族群上升較明顯，今年1至11月新增1722例，較去年同期1587例上升9%。

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君說，今年7至11月匿名諮詢服務共計提供1455人次，其中以詢問性傳染病相關問題，例如性病相關知識、篩檢、症狀或治療諮詢等最多；及提供2157人次梅毒快篩服務，初篩陽性率約2%，42個陽性個案，其中14人為曾通報舊案、另有28人為新發現個案，已轉介就醫治療。

針對梅毒上升，詹佩君說，年輕族群對於相關醫療知識及衛教背景相對薄弱，加上無症狀的很多，不容易早期治療。呼籲有不安全性行為要注意性病及早診斷治療，特別呼籲女性進行篩檢，而性病容易讓性器官組織沾黏，會有發炎、慢性腹痛等狀況，而男性泌尿道結構上變化，不過抗生素可以及早治療。

針對部分個案出現重複感染情形，詹佩君說，代表其風險行為仍持續存在，除持續宣導安全性行為外，也強調「定期篩檢」的重要性，以利及早發現與治療。

疾管署強調，只要曾有不安全性行為包括陰道交、口交或肛交，就有可能感染性傳染病。預防性傳染病最重要的措施包括性行為全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液；有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療，很重要的是要提醒配偶或性伴侶也接受檢驗及治療，避免「乒乓感染」即伴侶間相互傳染，導致感染反覆發生，多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。

為提升國人性傳染病防治知能及提升篩檢可近性，自今年7月1日起推動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國14家醫院，提供民眾一對一、個人化匿名諮詢服務，民眾可透過電話、E-mail或LINE@等多元管道進行諮詢，對話內容均嚴格保密，確保個人隱私。

此外，除既有免費愛滋匿名篩檢服務外，明年更擴大至79家醫事機構，針對24歲以下年輕族群或學生提供「免費梅毒快速篩檢服務」，30分鐘內可獲得結果，若初步篩檢結果為陽性，也補助當次就醫部分負擔及掛號費，以利及早診斷與治療。

疾管署說，梅毒篩檢由原18家擴大推動至79家醫療院所加入提供服務，並預計可提供1萬人次梅毒篩檢服務，醫事機構名單可至疾管署全球資訊網「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區查詢。

此外，民眾也可透過疾管署愛滋自我篩檢網站，以網路訂購、超商取貨付款方式，於全國超商取得愛滋自我篩檢試劑；或至合作民間團體、衛生局所等576個實體服務點，及98台自動服務機購買試劑，在合適場所自行篩檢。匿名上網完成登錄篩檢結果，還可獲得免費試劑電子兌換券一張，可自用或轉贈親友使用。

疾管署呼籲，性傳染病可預防、可治療，關鍵在於正確防護與定期篩檢。疾管署已建置「性傳染病衛教資源」、宣導應用專區及「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區，陪您一起守護健康。如有相關疑問，也可撥打國內免付費防疫專線1922（或 0800-001922）洽詢。

