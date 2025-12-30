快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

高雄疑似麻疹案排除 233人解除自主健康監測

中央社／ 高雄30日電

高雄28日出現1名疑似麻疹個案，個案是業務員，足跡廣且接觸多人，衛生局疫調後匡列233人；今天個案檢驗結果出爐為陰性，全數解除匡列，其中包含中山大學9名實驗室人員。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，28日接獲醫院通報1名疑似麻疹個案，個案18日出現咳嗽、流鼻水症狀， 28日到醫院就醫，通報疑似麻疹。個案檢體今天經衛生福利部疾病管制署綜合檢驗結果「陰性排除」，原由衛生局所匡列的接觸者共233人，全數解除自主健康監測。

依據疾管署統計，今年全國累計通報疑似麻疹計1217例，高雄共214例。全國確診53例（包含境外移入34例、本土19例），其中高雄境外移入4例，無本土案例。

國立中山大學今天回應，校內健康中心昨天接獲鼓山區衛生所通知，得知1名校外廠商人員疑似麻疹個案，廠商24日入校協助某實驗室安裝新設備並教學使用方法。

校方表示，經查廠商人員當日接觸校內實驗室相關人員共9人，已依衛生單位指示，於期限內提供相關接觸者名單，健康中心持續與衛生單位保持密切聯繫，並維護教職員工生健康。

衛生局說明，由於麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，病人散布於空氣中的麻疹病毒，在2小時內仍有傳染力。

衛生局表示，在麻疹個案可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，也會被匡列接觸者。匡列接觸者是重要的防治工作，透過正確的接觸者匡列與追蹤，可有效阻斷麻疹於社區的傳播鏈，防止疫情擴散。

衛生局 麻疹 確診 中山大學 疫情

延伸閱讀

限時限量「一元便當」 知名便當連鎖進駐高雄光華夜市商圈

黃國維：林岱樺「三山造勢」 10萬人震撼高雄

疑麻疹個案趴趴走、害中山大學實驗室人員被匡列 校方回應了

80家青創品牌攻進跨年夜 「今晚不關燈」市集高雄夢時代封街開張　

相關新聞

各罰3萬元！ 台北車站「彌生軒」、基隆碼頭「泰舍」飲料腸桿菌超標

衛福部食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運出場站內部及周邊附設餐飲場所，揪出多家知名業者違規，食藥署北...

元旦曙光指數出爐這區最低 粉專圖解全國跨年煙火如何避開煙霧飄散區

明天是31日，全國各地舉辦不少跨年活動，不少人也打算看煙火或跟親朋好友開趴慶祝，緊接著看曙光迎接新的一年。天氣風險公司稍...

曹西平猝死引外界關注 急診醫提醒：胸悶、頭痛勿忽視

近日有藝人猝死消息引發關注，光田綜合醫院急診醫學部高正國醫師說，所謂猝死，是指原本看似穩定的人，在短時間內突然發生致命狀...

疑麻疹個案趴趴走、害中山大學實驗室人員被匡列 校方回應了

高雄傳出一名疑似麻疹個案趴趴走，衛生局28日接獲醫院通報，隨即展開大規模疫調，包含近期高鐵同列車乘客、與中山大學實驗室人...

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

衛福部將於明年元旦起上路醫美管理新制，拍板明天正式對外公告，公告即正式施行，衛福部長石崇良表示，經過與醫界多次協商，最後...

長榮航第四代豪經艙 榮獲2025「最佳全新豪華經濟艙」

長榮航空（2618）第四代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發 2025 年度 TheDesi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。