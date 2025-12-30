高雄疑似麻疹案排除 233人解除自主健康監測

高雄28日出現1名疑似麻疹個案，個案是業務員，足跡廣且接觸多人，衛生局疫調後匡列233人；今天個案檢驗結果出爐為陰性，全數解除匡列，其中包含中山大學9名實驗室人員。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，28日接獲醫院通報1名疑似麻疹個案，個案18日出現咳嗽、流鼻水症狀， 28日到醫院就醫，通報疑似麻疹。個案檢體今天經衛生福利部疾病管制署綜合檢驗結果「陰性排除」，原由衛生局所匡列的接觸者共233人，全數解除自主健康監測。

依據疾管署統計，今年全國累計通報疑似麻疹計1217例，高雄共214例。全國確診53例（包含境外移入34例、本土19例），其中高雄境外移入4例，無本土案例。

國立中山大學今天回應，校內健康中心昨天接獲鼓山區衛生所通知，得知1名校外廠商人員疑似麻疹個案，廠商24日入校協助某實驗室安裝新設備並教學使用方法。

校方表示，經查廠商人員當日接觸校內實驗室相關人員共9人，已依衛生單位指示，於期限內提供相關接觸者名單，健康中心持續與衛生單位保持密切聯繫，並維護教職員工生健康。

衛生局說明，由於麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，病人散布於空氣中的麻疹病毒，在2小時內仍有傳染力。

衛生局表示，在麻疹個案可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，也會被匡列接觸者。匡列接觸者是重要的防治工作，透過正確的接觸者匡列與追蹤，可有效阻斷麻疹於社區的傳播鏈，防止疫情擴散。

