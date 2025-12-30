2026桃園跨年晚會將至 桃警規畫「交通快打」疏運快看
迎接2026年到來，桃園市政府將於明晚在樂天桃園棒球場盛大舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」，預期吸引大量人潮湧入。桃園市政府已針對跨年活動擬定維安計畫成立安檢小組，並整合捷運、鐵路、接駁車與道路管制，規畫多項便民交通疏運措施，同時結合交通管制、停車場配置及「交通快打」機制。
交通警察大隊大隊長李維振表示，跨年晚會活動當日下午起，將視人車流狀況，分階段於樂天桃園棒球場周邊主要道路實施交通管制，包含部分路段車輛管制通行或改道措施，請用路人配合現場員警及義交指揮。停車方面，市府已整合周邊停車場及臨時停車空間，並規畫清楚的停車動線，引導車輛分流停放，避免集中於單一路段造成壅塞。
為因應跨年夜瞬間湧現的人潮與車流，交通警察大隊同步針對會場周邊、聯外道路、接駁線等重要路段規劃分區「交通快打」應變機制，機動調派警力即時處置；一旦發現交通事故、違規停車或突發壅塞情形，將第一時間派員排除，確保道路迅速恢復通行，避免影響整體交通動線。
交通大隊表示，桃園機場捷運將提供41小時不收班服務，並於活動當日提供免費接駁車往返桃園、中壢火車站；活動當日停車位有限，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往會場，可有效節省時間並降低交通負擔，警方將全力守護跨年夜交通秩序。
