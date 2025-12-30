元旦曙光指數出爐這區最低 粉專圖解全國跨年煙火如何避開煙霧飄散區

明天是31日，全國各地舉辦不少跨年活動，不少人也打算看煙火或跟親朋好友開趴慶祝，緊接著看曙光迎接新的一年。天氣風險公司稍早在臉書粉專指出，跨年夜至元旦強烈冷氣團逐漸南下，北台灣有雨，溫度漸轉冷，曙光指數只有10-20分，全台最低，並呼籲民眾跨年及迎曙光要注意保暖。

天氣風險指出，跨年夜晚間到元旦日白天新一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，水氣偏多，預期跨年夜新竹以北到宜蘭、花蓮一帶降雨機會較高，尤其桃園、大台北、宜蘭等地，降雨時間較長，陰雨情況明顯。新竹、花蓮偶有局部小雨或飄雨機會，以多雲到陰天氣為主。到了苗栗以南、中南部地區以及台東一帶就不太受到影響，維持多雲到晴天氣型態。

因此，元旦清晨東北季風迎風面的新竹以北到宜蘭、花蓮一帶雲量仍然多且厚，並且有繼續下雨可能，看見元旦日出機會偏低，曙光指數只有10-20分。台東一帶雲量也較多，不過有機會在雲縫中碰運氣，看能否看到日出，曙光指數40-50分。苗栗以南的中南部地區雲量相對少得多，比較有機會看到元旦日出，曙光指數約70-80分或以上，想要迎接元旦曙光，往中南部走比較有機會看到。

溫度方面，天氣風險指出，跨年夜當晚到元旦清晨在中部、北部、東北部都市地區低溫大約15-17度，空曠地區可能只有14度或以下，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區可能只有16度上下。

至於元旦當天早上是強烈大陸冷氣團持續南下過程，環境水氣偏多，新竹以北到宜蘭、花蓮一帶持續有短暫陣雨，苗栗以南、台東地區雲量也會增多，山區有局部短暫陣雨，高山不排除有局部冰霰或下雪機會。溫度持續下降，北部、東北部白天高溫維持在17-18度，中部及花蓮地區20-23度，南部及台東有24-26度。

元旦晚間到周五、周六(02-03日)冷氣團持續籠罩，各地較為寒冷，幸好空氣逐漸轉乾，除東半部仍有局部零星降雨外，其他地方都將恢復多雲到晴。

此外，在跨年看煙火方面，天氣風險也標註全台各地跨年活動主要煙火施放區域及煙霧飄散區，方便民眾挑個看煙火的好位置，包括台北、新北市、台中、新竹、台南及高雄等。 義大世界跨年煙火。圖／擷取自天氣風險公司臉書粉專 台中跨年活動。圖／擷取自天氣風險公司臉書粉專 新竹跨年活動。圖／擷取自天氣風險公司臉書粉專 麗寶樂園跨年活動。圖／擷取自天氣風險公司臉書粉專 台南跨年活動。圖／擷取自天氣風險公司臉書粉專 新北市跨年煙火。圖／擷取自天氣風險公司臉書粉專 劍湖山世界跨年煙火。圖／擷取自天氣風險公司臉書粉專 台南跨年煙火。圖／擷取自天氣風險公司臉書粉專 高雄跨年活動。圖／擷取自天氣風險公司臉書粉專

