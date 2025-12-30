網購爆量招考外勤人員 中華郵政釋出22名正取 名額、薪資一次看

中華郵政公布115年甄試進用職階外勤人員，以因應網購郵件量劇增，合計22個正取名額，及11名備取名額，甄試作業係委託台灣金融研訓院承辦，自115年1月29日上午10時起至115年2月11日下午5時止採網路報名。

第一試（筆試）日期訂115年3月7日（星期六）於臺北地區舉行，並依第一試成績擇優於115年4月26日（星期日）參加第二試（口試及體能測驗），預訂於115年5月6日榜示。

未來錄取分發局、名額及月薪如下：

（一）雲林郵局：正取2名、備取1名。

（二）屏東郵局（含恆春地區）：正取5名、備取3名。

（三）花蓮郵局：正取7名、備取3名。

（四）臺東郵局：正取6名、備取3名。

（五）澎湖郵局：正取2名、備取1名。

（六）月薪：專任收投、接送工作者新臺幣（以下同）4萬3,005元（含職務待遇6,755元），非專任上述工作者月薪4萬1,655元（含職務待遇5,405元）。另依實際擔任工作之性質及天數發給兼任駕駛加給（郵遞業務類科每日約95元，全月約2,864元，運輸業務類科每日約215元，全月約6,444元）ㆍ

