網購爆量招考外勤人員 中華郵政釋出22名正取 名額、薪資一次看
中華郵政公布115年甄試進用職階外勤人員，以因應網購郵件量劇增，合計22個正取名額，及11名備取名額，甄試作業係委託台灣金融研訓院承辦，自115年1月29日上午10時起至115年2月11日下午5時止採網路報名。
第一試（筆試）日期訂115年3月7日（星期六）於臺北地區舉行，並依第一試成績擇優於115年4月26日（星期日）參加第二試（口試及體能測驗），預訂於115年5月6日榜示。
未來錄取分發局、名額及月薪如下：
（一）雲林郵局：正取2名、備取1名。
（二）屏東郵局（含恆春地區）：正取5名、備取3名。
（三）花蓮郵局：正取7名、備取3名。
（四）臺東郵局：正取6名、備取3名。
（五）澎湖郵局：正取2名、備取1名。
（六）月薪：專任收投、接送工作者新臺幣（以下同）4萬3,005元（含職務待遇6,755元），非專任上述工作者月薪4萬1,655元（含職務待遇5,405元）。另依實際擔任工作之性質及天數發給兼任駕駛加給（郵遞業務類科每日約95元，全月約2,864元，運輸業務類科每日約215元，全月約6,444元）ㆍ
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言