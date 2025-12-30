疑麻疹個案趴趴走、害中山大學實驗室人員被匡列 校方回應了

高雄傳出一名疑似麻疹個案趴趴走，衛生局28日接獲醫院通報，隨即展開大規模疫調，包含近期高鐵同列車乘客、與中山大學實驗室人員接觸，共計匡列233人進行自主健康監測。衛生局今天說明，業務人員就醫時全身出疹、咳嗽、流鼻水等症狀，被通報疑似個案，所幸今天檢驗結果出爐，為陰性，虛驚一場。

衛生局指出，該名業務人員於12月18日出現咳嗽、流鼻水等症狀，後續也有皮疹情形，28日下午就醫時，醫師依其臨床症狀及活動史，研判符合麻疹「疑似個案」通報條件，依法向衛生單位通報。

衛生局接獲通報後，隨即啟動疫調，追查個案近期在公共場合所有的活動史、接觸史，並確認該名業務人員曾進出中山大學實驗室接受教育訓練。

衛生局表示，麻疹屬高度傳染性疾病，出疹前後各4天均具傳染力，病毒可透過空氣傳播、在密閉空間中存活長達2小時，基於防疫風險評估，因此擴大匡列共233人，進行自主健康監測。

該名業務人員檢體經送交疾病管制署檢驗後，結果於今日出爐，確認為陰性，已排除麻疹感染，原先匡列追蹤的233人，全數解除自主健康監測，並通知相關單位與校方。

中山大學說明，有關外界關切校園疑似麻疹接觸事件，本校健康中心於昨日接獲鼓山區衛生所通知，並依高雄市衛生局相關說明辦理，得知一名校外廠商人員疑似麻疹個案，曾於12月24日進入本校某實驗室協助新設備安裝及器材操作教學。

經查，該名校外廠商人員當日接觸本校實驗室相關人員共9位，已依衛生單位指示，於期限內完成相關接觸者名單提供，健康中心持續與衛生單位保持密切聯繫。全力維護教職員工生健康。

商品推薦