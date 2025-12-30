最新十大癌症排行榜 肺癌、大腸癌、乳癌新發生數都破1.7萬人

衛福部公布最新「112年癌症登記報告」，肺癌已連續3年為新發生癌症人數的首位，112年共1萬9986人新發生肺癌，寫下近五年新高。第二名為大腸癌，新發生個案為1萬9074人，近年雖然被肺癌超車退居第二，標準化發生率呈上下震盪趨勢，最新的發生率為每十萬人43.1人，仍是國人高關注的癌症。

國健署統計資料分析，男性前十大癌症第一名為大腸癌，新發生個案為1萬749人；女性前十大癌症前二名為乳癌與肺癌，分別為1萬7779人、9707人。癌症防治組組長謝佩君表示，多數癌症早期無明顯症狀，容易被忽略，唯有定期篩檢早期發現、早期治療，降低死亡風險，提高治療效果及存活率。

「早期（0-1期）發現的癌症，5年存活率可達90%以上。」謝佩君說，108年至112年的五癌新診斷個案統計分析，大腸癌0期的5年存活率為91.4%，1期為90.7%。女性乳癌0期的5年存活率99.9%、1期為99.3%；子宮頸癌及肺癌0期的5年存活率皆超過99%。

實證顯示，定期接受口腔黏膜檢查，對於有嚼檳榔或吸菸習慣的男性，可降低26%口腔癌死亡風險。每兩年一次接受糞便潛血檢查，可降低40%大腸癌死亡率，並減少34%的晚期大腸癌發生率。每三年一次子宮頸抹片檢查，發現子宮頸癌前病變或早期癌症，可降低約70%子宮頸癌死亡率。

乳癌為台灣婦女發生率第一位癌症，發生高峰約在45至69歲之間，若每兩年一次接受乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率，並可減少30%的晚期乳癌發生率。依據國際研究實證，胸部LDCT（低劑量電腦斷層）能早期偵測肺癌，每兩年一次檢查可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

謝佩君指出，自114年起，擴大子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌免費篩檢服務，並新增35歲、45歲、65歲女性當年度一次人類乳突病毒（HPV）檢測服務。115年起，再擴大胃癌篩檢服務，補助45至74歲民眾終身一次的「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」，早期發現並根除幽門螺旋桿菌，降低胃癌發生率。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長黃明賢說，早期癌症五年存活率可達八成以上，甚至更高，民眾只要接受正規治療、定期回診，癌症已從不治之症變成慢性病。除了察覺異常警訊盡早就醫之外，亦要避開危險因子，例如菸酒、熬夜等不良生活習慣；篩檢異常者也要及早診治追蹤，把握黃金治療期。

