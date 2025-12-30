快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

醫美特管法拍板排除家醫、急診 醫師公會發聲：應改採資格認證制

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
醫美特管法拍板將家醫、急診排除大外科，中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國表示，台灣應比照鄰國，對醫美採「資格認證」管理。本報資料照片
醫美特管法拍板將家醫、急診排除大外科，中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國表示，台灣應比照鄰國，對醫美採「資格認證」管理。本報資料照片

醫美特管法拍板將家醫、急診排除大外科，僅限9專科可執行特定醫美風險手術，當初支持家醫以及急診納入大外科的中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國表示，鄰國對醫美的管理多採「資格認證」，並非是以專科別區分，只要醫師完成醫師一定時數的訓練，並取得認證資格，就能執行相關醫美項目，台灣也應比照辦理。

陳相國表示，台灣周邊的國家如南韓、日本、新加坡等，醫美的管理多是採取「資格認證」，政府應建立一套明確的訓練時數以及認證制度，醫師只要完成訓練，並取得資格即可執行相關醫美項目，此舉的目的是提升病人安全以及醫療品質，不該用專科別限制。

衛福部長石崇良指出，確定排除家醫與急診後，還設有落日條款，考量過去已在執業卻未具專科醫師資格者，將設下「落日條款」，要求相關醫師於一年內完成相關學分補訓，並提出過去手術實例共約32例，經認定確認後方可執行相關手術，否則一年後將不可再執行美容醫學手術。

陳相國表示，既然衛福部已經拍板排除家醫與急診，考量過去執行醫美手術的醫師設下落日條款，他是認同的，衛福部需維護他們的工作權與專業權益。

陳相國強調，核心主張一直沒有改變，就是資格認證比單純用專科別來限制更合理。專科是一種專業榮譽，但能不能執行某項醫療行為，應該回到是否具備足夠的訓練與能力，用資格認證來把關，對病人安全與醫療品質來說，其實是更好的方式。

延伸閱讀

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

寒流來襲就是「老天要收人」 急診醫曝案例：僅說「吃不下」人就走了

我做過的醫美／看著鏡中自己 想起妹妹的禮物

假醫美董娘誆投資鳳凰電波 年報酬率破300％吸金1.3億落網

相關新聞

元旦曙光指數出爐這區最低 粉專圖解全國跨年煙火如何避開煙霧飄散區

明天是31日，全國各地舉辦不少跨年活動，不少人也打算看煙火或跟親朋好友開趴慶祝，緊接著看曙光迎接新的一年。天氣風險公司稍...

曹西平猝死引外界關注 急診醫提醒：胸悶、頭痛勿忽視

近日有藝人猝死消息引發關注，光田綜合醫院急診醫學部高正國醫師說，所謂猝死，是指原本看似穩定的人，在短時間內突然發生致命狀...

疑麻疹個案趴趴走、害中山大學實驗室人員被匡列 校方回應了

高雄傳出一名疑似麻疹個案趴趴走，衛生局28日接獲醫院通報，隨即展開大規模疫調，包含近期高鐵同列車乘客、與中山大學實驗室人...

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

衛福部將於明年元旦起上路醫美管理新制，拍板明天正式對外公告，公告即正式施行，衛福部長石崇良表示，經過與醫界多次協商，最後...

北市元旦5新制...微電二輪車禁入單車道違者最高罰1200

明天跨年夜，即將邁入2026，北市府明年有五項新制，提醒民眾注意，包括掃描交通乘車碼（QRcode）搭乘公車及捷運多元支...

癌症時鐘又快轉！癌後心理支持資源缺乏 病團設諮商所提供6次免費諮商

衛福部國健署今天公布最新112年癌症登記報告，平均每3分48秒就有一人罹癌，除疾病治療外，行緒壓力連帶升高。癌症希望基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。