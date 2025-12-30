醫美特管法拍板排除家醫、急診 醫師公會發聲：應改採資格認證制

醫美特管法拍板將家醫、急診排除大外科，僅限9專科可執行特定醫美風險手術，當初支持家醫以及急診納入大外科的中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國表示，鄰國對醫美的管理多採「資格認證」，並非是以專科別區分，只要醫師完成醫師一定時數的訓練，並取得認證資格，就能執行相關醫美項目，台灣也應比照辦理。

陳相國表示，台灣周邊的國家如南韓、日本、新加坡等，醫美的管理多是採取「資格認證」，政府應建立一套明確的訓練時數以及認證制度，醫師只要完成訓練，並取得資格即可執行相關醫美項目，此舉的目的是提升病人安全以及醫療品質，不該用專科別限制。

衛福部長石崇良指出，確定排除家醫與急診後，還設有落日條款，考量過去已在執業卻未具專科醫師資格者，將設下「落日條款」，要求相關醫師於一年內完成相關學分補訓，並提出過去手術實例共約32例，經認定確認後方可執行相關手術，否則一年後將不可再執行美容醫學手術。

陳相國表示，既然衛福部已經拍板排除家醫與急診，考量過去執行醫美手術的醫師設下落日條款，他是認同的，衛福部需維護他們的工作權與專業權益。

陳相國強調，核心主張一直沒有改變，就是資格認證比單純用專科別來限制更合理。專科是一種專業榮譽，但能不能執行某項醫療行為，應該回到是否具備足夠的訓練與能力，用資格認證來把關，對病人安全與醫療品質來說，其實是更好的方式。

