快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部將於明年1月上路醫美管理新制，不過針對家醫及急診科納入大外科，衛福部長石崇良先前坦言「不是很滿意」，四度與醫界協商未果，最終確定家醫及急診科不納入大外科。本報資料照片
衛福部將於明年1月上路醫美管理新制，不過針對家醫及急診科納入大外科，衛福部長石崇良先前坦言「不是很滿意」，四度與醫界協商未果，最終確定家醫及急診科不納入大外科。本報資料照片

衛福部將於明年元旦起上路醫美管理新制，拍板明天正式對外公告，公告即正式施行，衛福部長石崇良表示，經過與醫界多次協商，最後拍板確定不將家醫科、急診納入大外科，已執業醫師未具專科醫師資格，將設一年落日條款，未於一年內完成補訓者將不可執行美容醫學手術。

衛福部十一月預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，加嚴美容醫學規範，改為三級管理，將醫美分為美容處置、一般美容醫學手術、特定美容醫學手術，並嚴格管理執行醫師的資格。

醫美處置分為哪三層： 

•美容處置：雷射等光電治療、玻尿酸、肉毒桿菌素等針劑注射。

•一般美容醫學手術：眼、鼻整形、植髮、削骨、拉皮、自體脂肪移植、抽脂等。

•特定美容醫學手術：中臉部、全臉部拉皮，及單次脂肪抽出量達1500毫升或單次脂肪與體液總抽出量達5000毫升、腹部整形等。

其中，執行美容醫學手術的科別，最初規範僅能由外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診科、皮膚科等專科醫師才能執行，剔除過去被納入的家醫科引發爭議。

衛福部醫事司四度與相關醫學會召開會議討論，第一次討論時，醫事司一度讓步，將執行美容醫學手術的專科醫師範圍擴大至11個專科，包括家醫、急診科。當時石崇良對此表達「不滿意」，後續三次會議，醫事司不斷協商。

石崇良昨天表示，醫美特管法將於明天正式對外公告，家醫科、急診確定不納入大外科的範疇。美容醫學手術僅限9個部定專科醫師始可施作，包括外科、神經外科、整形外科、骨科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、皮膚科。

另，因考量過去已在執業卻未具專科醫師資格者，將設下「落日條款」，要求相關醫師於一年內完成相關學分補訓，並提出過去手術實例共約32例，經認定確認後方可執行相關手術，否則一年後將不可再執行美容醫學手術。

石崇良表示，明天正式公告的醫美特管法中的特定醫美手術，與先前會有稍微不同，因先前出事的醫美手術中，有一件是診所醫師替患者執行陰莖增大術致死的案例。因此，特定醫美手術的項目中，會再增加一項「生殖器整形」，需由特定專科醫師執行，如整形外科、泌尿科與婦產科等專科醫師執行。

抽脂手術也不採「cc數」做為列管依據，石崇良說，現行以抽取1000毫升脂肪當作門檻，需由特定專科醫師執行，但會以抽取999毫升等「未達受限門檻」的方式規避。因此，新制將改為只要有「全身麻醉」的抽脂手術，就列入高風險的特定醫美手術，需由特定專科醫師執行。

至於特定醫美手術過去要求診所採報備制，新制上路後，有執行的診所都需向地方衛生局登記術式、醫師資格、施作地點、是否通過相關認證等，未來將設置專區供民眾上網查詢公開資訊。

石崇良說，至於「直美」醫師的規範，仍照先前說明，2019年以後畢業的醫學生，都要完成PGY訓練才能從事美容醫學處置，若已在業界工作須補完PGY訓練；2019年以前畢業的醫學生，若未具專科資格且已是有實際臨床經驗的醫師，施行特定美容醫學處置，再提供具體處置實例並經訓練可繼續施作。

診所評鑑仍維持自律參與認證，不過會由衛福部統一標準，並設置觀察期，了解各診所參與狀況，倘若參與診所過低，後續不排除再採「強制」評鑑方式因應，所有新制將於明年元旦上路。

衛福部將於明年1月上路醫美管理新制，不過針對家醫及急診科納入大外科，衛福部長石崇良先前坦言「不是很滿意」，四度與醫界協商未果，最終確定家醫及急診科不納入大外科。本報資料照片
衛福部將於明年1月上路醫美管理新制，不過針對家醫及急診科納入大外科，衛福部長石崇良先前坦言「不是很滿意」，四度與醫界協商未果，最終確定家醫及急診科不納入大外科。本報資料照片

延伸閱讀

首座國產血袋廠完成建置 年產230萬組擴充血液量能

北捷傷者是愛滋感染者 石崇良：接獲21通諮詢電話 僅個位數轉介投藥

北市隨機殺人案1傷者染愛滋 疾管署：病毒量已低到測不到、感染率低

獨／健保署人事異動！原醫管組長劉林義接主秘 副署長龐一鳴將退休

相關新聞

曹西平猝死引外界關注 急診醫提醒：胸悶、頭痛勿忽視

近日有藝人猝死消息引發關注，光田綜合醫院急診醫學部高正國醫師說，所謂猝死，是指原本看似穩定的人，在短時間內突然發生致命狀...

疑麻疹個案趴趴走、害中山大學實驗室人員被匡列 校方回應了

高雄傳出一名疑似麻疹個案趴趴走，衛生局28日接獲醫院通報，隨即展開大規模疫調，包含近期高鐵同列車乘客、與中山大學實驗室人...

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

衛福部將於明年元旦起上路醫美管理新制，拍板明天正式對外公告，公告即正式施行，衛福部長石崇良表示，經過與醫界多次協商，最後...

北市元旦5新制...微電二輪車禁入單車道違者最高罰1200

明天跨年夜，即將邁入2026，北市府明年有五項新制，提醒民眾注意，包括掃描交通乘車碼（QRcode）搭乘公車及捷運多元支...

癌症時鐘又快轉！癌後心理支持資源缺乏 病團設諮商所提供6次免費諮商

衛福部國健署今天公布最新112年癌症登記報告，平均每3分48秒就有一人罹癌，除疾病治療外，行緒壓力連帶升高。癌症希望基金...

比芳香包好用！他用「2物」讓衣櫃香噴噴 網友讚：生活智慧王

許多人家裡的衣櫃裡面都有掛芳香包，希望讓衣物能保持香氣。一名網友近日在社群平台Threads分享了生活小技巧，只要在衣櫃內牆上貼衛生棉並噴上香水，就能讓衣櫃變香，網友們看了立刻掀起一陣討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。