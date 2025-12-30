獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

衛福部將於明年元旦起上路醫美管理新制，拍板明天正式對外公告，公告即正式施行，衛福部長石崇良表示，經過與醫界多次協商，最後拍板確定不將家醫科、急診納入大外科，已執業醫師未具專科醫師資格，將設一年落日條款，未於一年內完成補訓者將不可執行美容醫學手術。

衛福部十一月預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，加嚴美容醫學規範，改為三級管理，將醫美分為美容處置、一般美容醫學手術、特定美容醫學手術，並嚴格管理執行醫師的資格。

醫美處置分為哪三層：

•美容處置：雷射等光電治療、玻尿酸、肉毒桿菌素等針劑注射。

•一般美容醫學手術：眼、鼻整形、植髮、削骨、拉皮、自體脂肪移植、抽脂等。

•特定美容醫學手術：中臉部、全臉部拉皮，及單次脂肪抽出量達1500毫升或單次脂肪與體液總抽出量達5000毫升、腹部整形等。

其中，執行美容醫學手術的科別，最初規範僅能由外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、急診科、皮膚科等專科醫師才能執行，剔除過去被納入的家醫科引發爭議。

衛福部醫事司四度與相關醫學會召開會議討論，第一次討論時，醫事司一度讓步，將執行美容醫學手術的專科醫師範圍擴大至11個專科，包括家醫、急診科。當時石崇良對此表達「不滿意」，後續三次會議，醫事司不斷協商。

石崇良昨天表示，醫美特管法將於明天正式對外公告，家醫科、急診確定不納入大外科的範疇。美容醫學手術僅限9個部定專科醫師始可施作，包括外科、神經外科、整形外科、骨科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、皮膚科。

另，因考量過去已在執業卻未具專科醫師資格者，將設下「落日條款」，要求相關醫師於一年內完成相關學分補訓，並提出過去手術實例共約32例，經認定確認後方可執行相關手術，否則一年後將不可再執行美容醫學手術。

石崇良表示，明天正式公告的醫美特管法中的特定醫美手術，與先前會有稍微不同，因先前出事的醫美手術中，有一件是診所醫師替患者執行陰莖增大術致死的案例。因此，特定醫美手術的項目中，會再增加一項「生殖器整形」，需由特定專科醫師執行，如整形外科、泌尿科與婦產科等專科醫師執行。

抽脂手術也不採「cc數」做為列管依據，石崇良說，現行以抽取1000毫升脂肪當作門檻，需由特定專科醫師執行，但會以抽取999毫升等「未達受限門檻」的方式規避。因此，新制將改為只要有「全身麻醉」的抽脂手術，就列入高風險的特定醫美手術，需由特定專科醫師執行。

至於特定醫美手術過去要求診所採報備制，新制上路後，有執行的診所都需向地方衛生局登記術式、醫師資格、施作地點、是否通過相關認證等，未來將設置專區供民眾上網查詢公開資訊。

石崇良說，至於「直美」醫師的規範，仍照先前說明，2019年以後畢業的醫學生，都要完成PGY訓練才能從事美容醫學處置，若已在業界工作須補完PGY訓練；2019年以前畢業的醫學生，若未具專科資格且已是有實際臨床經驗的醫師，施行特定美容醫學處置，再提供具體處置實例並經訓練可繼續施作。

診所評鑑仍維持自律參與認證，不過會由衛福部統一標準，並設置觀察期，了解各診所參與狀況，倘若參與診所過低，後續不排除再採「強制」評鑑方式因應，所有新制將於明年元旦上路。 衛福部將於明年1月上路醫美管理新制，不過針對家醫及急診科納入大外科，衛福部長石崇良先前坦言「不是很滿意」，四度與醫界協商未果，最終確定家醫及急診科不納入大外科。本報資料照片

