快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

聽新聞
0:00 / 0:00

北市元旦5新制...微電二輪車禁入單車道違者最高罰1200

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
微型電動二輪車。本報資料照片
微型電動二輪車。本報資料照片

明天跨年夜，即將邁入2026，北市府明年有五項新制，提醒民眾注意，包括掃描交通乘車碼（QRcode）搭乘公車及捷運多元支付上路、YouBike全車種強制納保、敬老愛心卡擴大使用及加碼補助、公有停車場久停車輛處理新規、微型電動二輪車禁入全市人行道、自行車道包括河濱自行車道。

為維護自行車騎士與行人安全，台北市自2026年1月1日起，禁止微型電動二輪車進入全市自行車道，包含河濱自行車道及人行道。違規者依「道路交通管理處罰條例」第73條規定，可處新臺幣300元至1200元罰鍰。

北市府表示，近年持續接獲民眾反映微型電動二輪車影響自行車道安全，經相關單位研商後決議禁行，並與新北市同步公告實施，目前已於各水門出入口及自行車牽引道懸掛宣導布條，明年起將派員加強巡邏，配合科技執法取締違規，民眾如發現違規也可撥打1999反映。

另，2026年1月1日起，北市YouBike全車種（含YouBike 2.0及YouBike 2.0E）全面實施投保免費公共自行車傷害險，並將原未納保的「單次租借（臨時會員）」一併納入保障範圍。本次北北桃三市共同推動全面納保，保費由政府全額負擔，呼籲民眾儘速透過YouBike官網或APP完成投保登錄。

公有停車場久停也有新規，從明年1月1日起，久停容許日數上限縮短為10日，超過者將張貼通知限期5日內處理，屆期未處理即予拖吊移置；小客（貨）車移置費提高為1,500元，保管費每半日200元，逾5日未領回者每半日300元；機車保管費每半日50元，逾5日未領回者每半日75元。

敬老卡點數再加碼，擴大聯合醫院門診刷卡扣抵對象，自2026年1月起，敬老卡扣抵聯合醫院門診掛號費50點，適用對象由中低收入戶長者擴大至一般長者，並新增14處院外門診據點，共有21處門診可接受刷卡扣點。另2月1日起，敬老愛心計程車及復康巴士單趟補助點數，由65點提高至85點。 

另為提升公共運輸支付便利性，北捷、北市公車及新北市公車自2026年1月3日起同步開放交通乘車碼（QR Code）掃碼支付功能，旅客可透過1支手機掃描乘車碼，通達雙北地區各大公共運輸節點，支付方式更加多元便利。雙北市區公車部分將同時開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付」等5種電子支付方式。

延伸閱讀

西門町3C專賣店大型招牌掉落 北市建管處罰12萬

解決學生借不到Youbike 高雄大學導入電輔微型調度車

北市抽驗夜市即食截切水果 甜味劑、微生物合格

嘉市YouBike全車種強制投保新制 115年元旦上路

相關新聞

曹西平猝死引外界關注 急診醫提醒：胸悶、頭痛勿忽視

近日有藝人猝死消息引發關注，光田綜合醫院急診醫學部高正國醫師說，所謂猝死，是指原本看似穩定的人，在短時間內突然發生致命狀...

疑麻疹個案趴趴走、害中山大學實驗室人員被匡列 校方回應了

高雄傳出一名疑似麻疹個案趴趴走，衛生局28日接獲醫院通報，隨即展開大規模疫調，包含近期高鐵同列車乘客、與中山大學實驗室人...

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

衛福部將於明年元旦起上路醫美管理新制，拍板明天正式對外公告，公告即正式施行，衛福部長石崇良表示，經過與醫界多次協商，最後...

北市元旦5新制...微電二輪車禁入單車道違者最高罰1200

明天跨年夜，即將邁入2026，北市府明年有五項新制，提醒民眾注意，包括掃描交通乘車碼（QRcode）搭乘公車及捷運多元支...

癌症時鐘又快轉！癌後心理支持資源缺乏 病團設諮商所提供6次免費諮商

衛福部國健署今天公布最新112年癌症登記報告，平均每3分48秒就有一人罹癌，除疾病治療外，行緒壓力連帶升高。癌症希望基金...

比芳香包好用！他用「2物」讓衣櫃香噴噴 網友讚：生活智慧王

許多人家裡的衣櫃裡面都有掛芳香包，希望讓衣物能保持香氣。一名網友近日在社群平台Threads分享了生活小技巧，只要在衣櫃內牆上貼衛生棉並噴上香水，就能讓衣櫃變香，網友們看了立刻掀起一陣討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。