北市元旦5新制...微電二輪車禁入單車道違者最高罰1200
明天跨年夜，即將邁入2026，北市府明年有五項新制，提醒民眾注意，包括掃描交通乘車碼（QRcode）搭乘公車及捷運多元支付上路、YouBike全車種強制納保、敬老愛心卡擴大使用及加碼補助、公有停車場久停車輛處理新規、微型電動二輪車禁入全市人行道、自行車道包括河濱自行車道。
為維護自行車騎士與行人安全，台北市自2026年1月1日起，禁止微型電動二輪車進入全市自行車道，包含河濱自行車道及人行道。違規者依「道路交通管理處罰條例」第73條規定，可處新臺幣300元至1200元罰鍰。
北市府表示，近年持續接獲民眾反映微型電動二輪車影響自行車道安全，經相關單位研商後決議禁行，並與新北市同步公告實施，目前已於各水門出入口及自行車牽引道懸掛宣導布條，明年起將派員加強巡邏，配合科技執法取締違規，民眾如發現違規也可撥打1999反映。
另，2026年1月1日起，北市YouBike全車種（含YouBike 2.0及YouBike 2.0E）全面實施投保免費公共自行車傷害險，並將原未納保的「單次租借（臨時會員）」一併納入保障範圍。本次北北桃三市共同推動全面納保，保費由政府全額負擔，呼籲民眾儘速透過YouBike官網或APP完成投保登錄。
公有停車場久停也有新規，從明年1月1日起，久停容許日數上限縮短為10日，超過者將張貼通知限期5日內處理，屆期未處理即予拖吊移置；小客（貨）車移置費提高為1,500元，保管費每半日200元，逾5日未領回者每半日300元；機車保管費每半日50元，逾5日未領回者每半日75元。
敬老卡點數再加碼，擴大聯合醫院門診刷卡扣抵對象，自2026年1月起，敬老卡扣抵聯合醫院門診掛號費50點，適用對象由中低收入戶長者擴大至一般長者，並新增14處院外門診據點，共有21處門診可接受刷卡扣點。另2月1日起，敬老愛心計程車及復康巴士單趟補助點數，由65點提高至85點。
另為提升公共運輸支付便利性，北捷、北市公車及新北市公車自2026年1月3日起同步開放交通乘車碼（QR Code）掃碼支付功能，旅客可透過1支手機掃描乘車碼，通達雙北地區各大公共運輸節點，支付方式更加多元便利。雙北市區公車部分將同時開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付」等5種電子支付方式。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言