北市元旦5新制...微電二輪車禁入單車道違者最高罰1200

明天跨年夜，即將邁入2026，北市府明年有五項新制，提醒民眾注意，包括掃描交通乘車碼（QRcode）搭乘公車及捷運多元支付上路、YouBike全車種強制納保、敬老愛心卡擴大使用及加碼補助、公有停車場久停車輛處理新規、微型電動二輪車禁入全市人行道、自行車道包括河濱自行車道。

為維護自行車騎士與行人安全，台北市自2026年1月1日起，禁止微型電動二輪車進入全市自行車道，包含河濱自行車道及人行道。違規者依「道路交通管理處罰條例」第73條規定，可處新臺幣300元至1200元罰鍰。

北市府表示，近年持續接獲民眾反映微型電動二輪車影響自行車道安全，經相關單位研商後決議禁行，並與新北市同步公告實施，目前已於各水門出入口及自行車牽引道懸掛宣導布條，明年起將派員加強巡邏，配合科技執法取締違規，民眾如發現違規也可撥打1999反映。

另，2026年1月1日起，北市YouBike全車種（含YouBike 2.0及YouBike 2.0E）全面實施投保免費公共自行車傷害險，並將原未納保的「單次租借（臨時會員）」一併納入保障範圍。本次北北桃三市共同推動全面納保，保費由政府全額負擔，呼籲民眾儘速透過YouBike官網或APP完成投保登錄。

公有停車場久停也有新規，從明年1月1日起，久停容許日數上限縮短為10日，超過者將張貼通知限期5日內處理，屆期未處理即予拖吊移置；小客（貨）車移置費提高為1,500元，保管費每半日200元，逾5日未領回者每半日300元；機車保管費每半日50元，逾5日未領回者每半日75元。

敬老卡點數再加碼，擴大聯合醫院門診刷卡扣抵對象，自2026年1月起，敬老卡扣抵聯合醫院門診掛號費50點，適用對象由中低收入戶長者擴大至一般長者，並新增14處院外門診據點，共有21處門診可接受刷卡扣點。另2月1日起，敬老愛心計程車及復康巴士單趟補助點數，由65點提高至85點。

另為提升公共運輸支付便利性，北捷、北市公車及新北市公車自2026年1月3日起同步開放交通乘車碼（QR Code）掃碼支付功能，旅客可透過1支手機掃描乘車碼，通達雙北地區各大公共運輸節點，支付方式更加多元便利。雙北市區公車部分將同時開放「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付」等5種電子支付方式。

