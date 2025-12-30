整理包／2026年多項新制上路！免稅扣除額調升、強化勞工病假權 汽機車考照更難了

2026年元旦起，將會有許多新制上路，包括讓全民都有感的減稅措施、最低工資調漲至2萬9500元，時薪由190元調升至196元、擴大生育補助每胎增至10萬元、交通重大變革以及限期恢復全民打公費新冠疫苗等。

《聯合新聞網》彙整2026年起實施的重點新制內容，讓讀者一次掌握制度調整方向、影響範圍及適用對象，快速了解哪些規定與自身最為相關！

文章目錄 稅制調整：減稅很有感

勞工權益：強化工作保障

交通改革：擺脫「行人地獄」臭名

鼓勵生育：補助提高且留停有彈性

其他措施：全面照護社會、旅遊文化、健康





免稅額、扣除額全面調升

財政部公布多項減稅措施，2026年起民眾報稅負擔可望明顯下降。除基本生活費調高至每人21.3萬元、長照特別扣除額提高至18萬元外，免稅額、標準扣除額、薪資及身障扣除額也將全面上調，意味著單身64.4萬、雙薪110.8萬不用繳稅，預估約696萬戶受惠、減稅金額達144億元。

免稅額：由9.7萬調升至10.1萬元（年滿70歲者調為15.15萬）。 標準扣除額： 單身：由13.1萬調升至13.6萬元。 有配偶者：由26.2萬調升至27.2萬元。 薪資所得特別扣除額：由21.8萬調升至22.7萬元。

在課稅級距調整上，不同所得族群也能享有減稅：年所得逾59萬元者減稅約2萬元、年所得超過133萬元者約減5萬元、年所得超過266萬元約減11萬元、年所得超過498萬元可減到21萬元。

長照扣除調整

立法院三讀通過《所得稅法》修正案，將長期照顧特別扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，並追溯自2025年1月1日起實施，2026年5月報稅時適用。財政部估計，約有35萬戶受惠，整體減稅利益約10億元。對「夾心家庭」負擔將帶來明顯緩解。

適用對象為納稅義務人、配偶或受扶養親屬，經主管機關認定符合長期照顧需求者。財政部表示，相關措施在兼顧財政穩健下推動，並與長照政策整體配套銜接。

貨物稅與使用牌照稅減免

．無添加糖飲料將免徵貨物稅，彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機不再課徵貨物稅；節能家電退稅延長至2029年底，購買能源效率第1、2級的冰箱、冷暖氣機與除濕機，每台可退稅2000元。

．電動車輛貨物稅與使用牌照稅減免措施，延長至2030年12月31日。

．購車與汰舊換新的稅負減免，小型小客車（2000c.c.以下）最高減徵5萬元，若搭配「汰舊換新」再減5萬元，合計每輛可省10萬元稅金。小型機車（150c.c.以下）購買新車最高減徵 2000元，汰舊換新再減 4000元，合計每輛可省6000元。





最低工資調漲

勞動部表示，為保障勞工基本生活水準，每月最低工資由2萬8590元調升至2萬9500元，時薪由190元調升至196元，預估約247萬名勞工受惠。經濟部與勞動部於115年合作推動製造業最低工資補貼，針對營業額減少10%以上之製造業者提供補貼，全職員工每人每月補貼910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多補貼6個月，以降低受影響製造業薪資給付負擔。

經濟部指出，依補貼作業要點規定，補貼對象須依法完成公司、商業或有限合夥登記，且具製造業稅籍，其營業額於114年5、6月至115年3、4月任一期，較前一年同期減少達10%以上者，可申請115年1月至6月期間補貼，全職員工每人補貼上限5460元，部分工時員工每人補貼上限2880元。此外，本次最低工資補貼方案將納入移工。

勞工病假權

因長榮航空空服員抱病執勤事件引發關注，勞動部修正《勞工請假規則》，勞工請病假未超過10日，雇主不得為不利之處分。請病假扣除全勤獎金應合理，不得違反比例原則，或對未足月請病假有全數不予發給情形，避免造成勞工因恐懼不利益而不敢請病假，且考核不得僅以病假作為依據，違者最高可處100萬元罰鍰。此外，並課予雇主對於勞工請病假遭受到不利處分負舉證責任，以強化勞工請病假之權利。

圖／截自高雄市政府勞工局粉專

放寬外國專業人才納勞退

依《勞工退休金條例》規定，雇主只有聘僱本國人及取得永久居留證外國人時才需為提繳勞工退休金至個人帳戶，其餘外國人轉換工作時，退休金就可能歸零，今年三讀修正的《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法），放寬外國專業人才無須取得永久居留即可適用勞退新制，雇主應為其提繳至少6％勞工退休金至個人專戶中，預估約有逾5萬名外國人可望受惠。

勞保法定退休年齡延後

1962年（民國51年）以後出生的勞工，法定請領年齡將正式提高至65歲。每提前1年領就減領4%，最早可提前5年，最多減額20%；若延後領，則每延1年增領4%，最多延後5年領，增領20%。雖然仍可選擇提前請領減額年金，但若要請領全額老年年金，須年滿65歲方可申請。





汽機車考駕照難度調高

機車事故發生率居高不下，民團多次呼籲考照制度應改革。交通部公路局表示，2026年起將分階段調高汽機車考照難度，其中機車駕照部分，一月底起，筆試全面取消「是非題」，50題只剩選擇題，新考題適用預計2026年一月底上路，本月底公告新題庫。且在題型部分，危險感知與情境題的比率將提升至三成，題庫內容調整增加人本交通、行穿線停讓行人、視野死角確認等內容，估一年近55萬考生受影響。

汽車駕照部分，分為三階段推進，其中2026年三月起，汽車路考增加路口停讓動作，六月起，筆試比照機車考照廢除是非題，全面改選擇題，筆試題目並從現行的40題增加到50題，其中情境題和危險感知題將增至約二成。第三階段預計實施時程則在2026年底，路考將有大變革，包含延長考驗路線、增加考驗項目，且路考路線改為當天抽籤決定，杜絕考生死背路線的弊病。

2026年起將分階段調高汽機車考照難度，機車一月底起，筆試全面取消「是非題」，新考題適用預計2026年一月底上路，估一年近55萬考生受影響。 圖／聯合報系資料照片

高齡駕照管理加嚴

為降低高齡駕駛事故風險，交通部推動高齡駕照管理新制，自2026年起將換照年齡由75歲下修至70歲（每3年換1次駕照），並加強體檢、認知功能測驗與安全教育課程。75歲以上駕駛除原有測驗外，須接受實地駕駛評估；違規累犯者則須參加矯正防制班與回訓課程。新制也搭配分級關懷與乘車補助機制，引導高齡者安全用路、降低事故風險，兼顧交通安全與長者照顧需求。

另外，交通部宣布，年滿70歲者若自願繳回駕照並加入TPASS常客方案，可享公共運輸50%乘車回饋，每月上限1500元，補助為期2年，涵蓋公車、捷運、台鐵、客運、計程車等。

無照駕駛罰則加重與違規「強制回訓」制度

無照駕駛長期被列為交通事故高風險因子，交通部規畫大幅調高相關罰鍰上限，機車無照最高罰3.6萬元、汽車6萬元。車輛當場移置保管，知情借車的車主也可能被罰、扣牌。

針對重複違規或高風險駕駛行為，交通部規劃導入「違規回訓」制度，讓處罰不僅止於罰鍰。適用對象為一年內累計3次以上特定違規者，包含闖紅燈、超速、不讓行人、未依路權、彎道或校區未減速等，須自費上約3小時交通安全講習，未參加可能加重處分，甚至吊扣駕照。

另外，針對2026年後新領牌車輛，交通部規畫導入隔熱紙透光率標準，以提升行車視線與執法辨識度，前擋風玻璃透光率標準需在70% 以上、前側窗（駕駛、副駕）玻璃透光率則要在40%以上

而台北市與新北市為降低自行車道內人車混行風險，規畫懸掛牌照的「微型電動二輪車」全面禁止進入雙北自行車道與河濱非汽機車道，雙北同步加嚴管制，違規可罰300至1200元，並要求立即離開。





生育補助力道擴大

2026年起擴大生育補助力道，在既有社會保險給付外，由政府補足差額，使每胎補助一律達到10萬元，預估每年約12.7萬人受惠；不孕症試管嬰兒補助也升級，未滿39歲首次最高補助15萬元，補助比重明顯提高；另新增醫療性生育保存補助，協助癌症患者降低取卵、取精負擔。

2026年起擴大生育補助力道，每胎政府補助10萬元，預估每年約12.7萬人受惠。 圖／聯合報系資料照片

育嬰留停與家庭照顧假更彈性

為了讓育嬰假更具彈性，明年元旦起，受僱者需要育嬰留職停薪可以「日」為單位請彈性育嬰假，最多2年的育嬰留職停薪中，有30天額度，盼讓新手爸媽在幼兒有臨時突發狀況時可運用。而雇主若讓受僱者請單日育嬰留停，更可獲得獎勵金。

另外，家庭照顧假則可改以「小時」請假，年度總時數為56小時，雇主不能拒絕，也不可扣全勤獎金，提升勞工兼顧工作與家庭的彈性。

租金補貼加碼

為推動婚育宅政策，行政院規畫加碼租金補貼，新婚家庭在2年內補貼金額加碼50％，每生1胎再加碼50％；申請資格同步放寬，所得標準提高至3.5倍。另包租代管修繕補助可用於育兒安全設施，最高補助6,000元。中央興辦社會住宅將保留20％作為婚育宅，租期最長12年。

不過，2026年上路的租金補貼新制規定，標的必須為合法建築，正式排除「頂樓加蓋」或「違章建築」的申請資格，引發租屋族反彈。





加強照顧弱勢

低收入戶每人每月加發生活補助1000元，中低收入戶每人每月加發750元，身心障礙生活補助每人每月加發500元，中低收入老人生活津貼每人每月加發500元。針對65歲以上獨居老人，經地方政府評估有關懷需求者，將加強送餐與關懷服務，並分年訪查約70萬名獨居長者。

13-22歲發放文化幣1200點

文化部今年（2025年）發給16-22歲青年每人1200點文化幣，並試辦13-15歲每人600點文化幣，整體領用率逾80%，消費金額近15億元，其中13-15歲領取率近70%。明（2026年）起13至15歲正式納入常態化發放對象，全國13至22歲青年每人皆可領取1200點文化幣，並將於1月1日上午8時開放領用。

國旅住宿平日有補貼

政府為鼓勵平日國旅，規畫平日住宿優惠方案，週日至週四連續住宿兩日最高補助2000元；生日住宿抽獎活動每月抽出1000名，每人可獲得1200元住宿金，並提供Taiwan PASS平日4折優惠或加贈1500元住宿抵用金。

全民打公費新冠疫苗

COVID-19疫苗將在2026年1月1日至2月28日，限期恢復「滿6個月以上全民公費接種」，不再只限高風險族群。疾管署表示，目前提供莫德納與Novavax疫苗，對主流變異株仍具保護力；同時，65歲以上長者等族群的公費肺炎鏈球菌疫苗也全面升級，只需接種1劑新版疫苗，取代過去2劑打法，預計超過270萬人符合資格。

商品推薦