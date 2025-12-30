快訊

15至49歲育齡癌友人數破2萬 癌症希望基金會：僅22%轉介凍精、凍卵

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
癌症希望基金會2025年最新調查，曾與醫療人員討論生育議題的病人比率，從大約5成提升到68.8%，但醫療人員實際轉介病人至生殖醫學科的病人，僅22.3%。記者林琮恩／攝影
癌症希望基金會2025年最新調查，曾與醫療人員討論生育議題的病人比率，從大約5成提升到68.8%，但醫療人員實際轉介病人至生殖醫學科的病人，僅22.3%。記者林琮恩／攝影

衛福部國健署今天公布112年癌症登記報告，其中15至49歲癌症病人共2萬1445人，占整體癌症人數15.5%。癌症希望基金會指出，青壯年癌症病人還在生育年齡，其生育需求應受重視，但根據基金會2025年最新調查，曾與醫療人員討論生育議題的病人從大約5成提升到68.8%，醫療人員實際轉介病人至生殖醫學科僅22.3%。

癌症希望基金會指出，我國晚婚遲育趨勢明顯，女性首次生產年齡高達32.44歲，15至49歲逾2萬名癌症病人中，罹患癌別會影響生育功能者，包括女性乳癌占29.8%，甲狀腺癌占47%，大腸直腸癌占11％，子宮頸癌與卵巢癌占31.4%，血液癌症占16.6%。可能影響癌症病人生育功能的癌症治療方式，包括手術切除、放射線、藥物治療、造血幹細胞移植等。

癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏說，基金會持續倡議癌症病人醫療性生育保存，促成衛福部在今年9月起開始推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，18至40歲罹乳癌或血液癌症病人可獲凍卵、凍精補助，但男性癌症未被納入，將持續觀察國家醫療性生育保存補助政策成效，期許未來以試辦計畫為基礎，擴大推動試辦，納入更多癌別，嘉惠病友。

蔡士敏說，根據今年度最新癌症病人生育保存調查，68%曾經與醫療人員討論生育議題，包括治療可能必須避孕等方向，但只有36%醫療人員主動與病人討論生育保存規畫，包括詢問是否延後治療，先行凍精、凍卵等，實際轉介病人至生殖醫學科的比率，則只有22.3%。這項結果凸顯，不只病人生育保存知情權需要改善，醫療院所內部跨科協作也有改善空間。

癌症希望基金會呼籲，醫護人員說明治療方案及衛教時，應增加「生育是否受到治療影響」，主動提供影響生育功能或保存的相關資訊，讓病人有選擇機會，蔡士敏表示，國衛院已經評估將生育諮詢納入明年癌症品質認證指標，可望讓醫護人員主動了解癌症生育保存議題，提升病人知情權，並讓癌症治療科別與生殖醫學科的「跨科協作」標準化，基金會將持續追蹤政策推動進程。

