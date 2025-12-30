快訊

義大世界跨年焰火登場 進出場周邊交通管制一次看

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
義大世界跨年晚會。圖／本報資料照片
高雄義大世界明天舉辦「2026紫耀義大，義享奔騰」跨年活動，燃放999秒焰火吸引人潮。警方將在明晚8時起，實施分階段分流交通管制措施。

高雄市警仁武分局今天表示，警方實施交通管制範圍，包含仁武區澄觀路與水管路口（仁武交流道）、義大二路與水管路口、義大二路與學城路口、186甲線與嘉保路口、澄觀與仁林路口、186甲線大樹平安橋、水管路與仁林路口等7個管制點。

警方預計明晚8時起，當義大停車場容納率屆滿，啟動第一階段汽車管制措施，視園區內狀況彈性微調；晚間11時起啟動第二階段交管措施，全面禁止汽、機車進入義大世界。

散場管制方面，第一階段於元旦凌晨零時起至凌晨1時15分，僅開放機車及接駁車出城。開車前往參加活動的民眾，須耐心等到凌晨1時15分後出城。警方表示，也視車流情況再機動調整管制。

為便利另民眾參加義大世界跨年晚會，明晚6時起至11時，義大世界規畫免費接駁車，在仁武區水管路全聯仁武水管店門口設置接駁點，散場時則可運用義守大學旁戶外第一停車場，返回接駁點。

警方表示，開車民眾可在仁武高中、民營全晟停車場設立臨時停車場，搭接駁車；在義大皇家酒店、義大購物廣場、義守大學停車場停車的車輛，僅可從義大二路駛離；戶外第一及第二停車場的車輛，僅可從186甲線往大樹方向駛離；戶外第三停車場的車輛僅可從186甲線往大社方向駛離。

