快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

電子支付淪擺看？排隊名店只給收現金 他曝有2大原因

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
有民眾在社群反映，知名夜市攤商不給用電子支付，還有店家直接把QR CODE收起來。台灣夜市商圈產業公會總會長林定國直言，之所以有攤商不願使用電子支付有兩大原因，第一是擔心有紀錄被課稅；其次是手續費問題。 （示意圖、非新聞內文店家）圖／本報資料照片
有民眾在社群反映，知名夜市攤商不給用電子支付，還有店家直接把QR CODE收起來。台灣夜市商圈產業公會總會長林定國直言，之所以有攤商不願使用電子支付有兩大原因，第一是擔心有紀錄被課稅；其次是手續費問題。 （示意圖、非新聞內文店家）圖／本報資料照片

北市市場夜市電子支付建置率高達9成9，使用率卻不高，有民眾在社群反映，知名夜市攤商不給用電子支付，還有店家直接把QR CODE收起來。台灣夜市商圈產業公會總會長林定國直言，之所以有攤商不願使用電子支付有兩大原因，第一是擔心有紀錄被課稅；其次是手續費問題。

本身也是寧夏夜市前理事長的林定國說，目前寧夏夜市電子支付裝置率百分之百，消費者使用現金、電子支付比例約7比3，這在夜市市場中，已經相當高。

林定國分析，有攤商不願意使用電子支付的兩大心理壓力，第一是店家最擔心有紀錄消費，導致很多店家不願意用，怕有課稅問題；另外，使用行動支付會有手續費問題，讓攤商覺得收現金就比較沒這些問題。

至於寧夏夜市之所以推動順利，林定國說，是因自治會積極推動，

並且向攤商說明可以創造三贏。第一贏是對攤商來說，可以免去生意好可能收假鈔；再來攤商也不用去銀行換錢準備零錢；店家也可以透過電子支付進行物流、金流管理。

第二個贏是消費者也不希望攤商「做食物的手，去碰零錢鈔票」、還有快速服務、方便性；對國際觀光客也可以選擇用台幣或本國貨幣匯兌。

至於第三個贏，林定國說，政府可以有攤商夜市的消費大數據，作為政府產業政策規畫參考。。

林定國說，隨著消費者年輕化，攤商也一定要年輕化，年輕消費者用什麼，攤商也要跟進配合，年輕人才會到商攤夜市消費。甚至電子支付平台如果有推促銷活動，使用率也會相當高。

攤商 夜市 消費者

延伸閱讀

北捷開放掃碼乘車 「果粉」最期待的「黑屏過閘」也快要來了！

柯文哲曾豪語讓紙鈔消失...北市攤商電子支付挨轟淪擺著看

雙北市公車捷運明年開放掃QR Code乘車 這5家電子支付可使用

北捷將開放QR code乘車 行動支付同享常客優惠

相關新聞

癌症時鐘又快轉！癌後心理支持資源缺乏 病團設諮商所提供6次免費諮商

衛福部國健署今天公布最新112年癌症登記報告，平均每3分48秒就有一人罹癌，除疾病治療外，行緒壓力連帶升高。癌症希望基金...

比芳香包好用！他用「2物」讓衣櫃香噴噴 網友讚：生活智慧王

許多人家裡的衣櫃裡面都有掛芳香包，希望讓衣物能保持香氣。一名網友近日在社群平台Threads分享了生活小技巧，只要在衣櫃內牆上貼衛生棉並噴上香水，就能讓衣櫃變香，網友們看了立刻掀起一陣討論。

雙北市公車捷運明年開放掃QR Code乘車 這5家電子支付可使用

雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，民眾只需以手機開啟電子支付APP的「乘車碼...

今年已3.5萬起地震 嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

台灣今年頻繁出現規模較大地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富說，今年有6起超過芮氏規模6以上的地震，其中嘉南地區共發布...

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

年終封關，各家航空公司年終獎金陸續公布。有星宇員工抱怨辛苦一整年，年終只有一個月。星宇今證實，公司在審慎評估整體營運與未...

長榮航空年終6.5個月 非主管調薪2500元

長榮航空去年受惠疫後復甦，營收表現亮眼，發出7個月創新高的年終獎金，據了解，受到航空客運市場波動及美國關稅及簽證多變影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。