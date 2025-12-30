電子支付淪擺看？排隊名店只給收現金 他曝有2大原因
北市市場夜市電子支付建置率高達9成9，使用率卻不高，有民眾在社群反映，知名夜市攤商不給用電子支付，還有店家直接把QR CODE收起來。台灣夜市商圈產業公會總會長林定國直言，之所以有攤商不願使用電子支付有兩大原因，第一是擔心有紀錄被課稅；其次是手續費問題。
本身也是寧夏夜市前理事長的林定國說，目前寧夏夜市電子支付裝置率百分之百，消費者使用現金、電子支付比例約7比3，這在夜市市場中，已經相當高。
林定國分析，有攤商不願意使用電子支付的兩大心理壓力，第一是店家最擔心有紀錄消費，導致很多店家不願意用，怕有課稅問題；另外，使用行動支付會有手續費問題，讓攤商覺得收現金就比較沒這些問題。
至於寧夏夜市之所以推動順利，林定國說，是因自治會積極推動，
並且向攤商說明可以創造三贏。第一贏是對攤商來說，可以免去生意好可能收假鈔；再來攤商也不用去銀行換錢準備零錢；店家也可以透過電子支付進行物流、金流管理。
第二個贏是消費者也不希望攤商「做食物的手，去碰零錢鈔票」、還有快速服務、方便性；對國際觀光客也可以選擇用台幣或本國貨幣匯兌。
至於第三個贏，林定國說，政府可以有攤商夜市的消費大數據，作為政府產業政策規畫參考。。
林定國說，隨著消費者年輕化，攤商也一定要年輕化，年輕消費者用什麼，攤商也要跟進配合，年輕人才會到商攤夜市消費。甚至電子支付平台如果有推促銷活動，使用率也會相當高。
