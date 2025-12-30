新北跨河煙火明淡水漁人碼頭及八里左岸登場 管制路段時段一次看

「2026閃耀新北1314跨河煙火活動」明天在淡水漁人碼頭及八里左岸登場，31日晚間8時26分在淡江大橋兩側施放長達13分14秒的海景煙火，預計將吸引超過20萬人觀賞。新北交通局將在周邊實施交通管制，提醒民眾搭乘捷運、公車等大眾運輸前往會場，省時便利，也能盡情享受跨年氛圍。

交通局交通安全科代理科長李淑惠表示，淡水漁人碼頭活動會場將在31日下午4時至晚上11時，視人潮狀況實施分流引導措施，中正路2段51巷、中正路1段87巷8弄至港區範圍將設為行人徒步區，禁止汽、機車和自行車進入（含牽行）；為加速人潮疏散，晚上8時至11時淡水區中正路（文化口至中山路）將做為公車散場專用，實施單向管制並禁止一般車輛進入，僅供公車通行。

八里端也將依停車場使用情形與現場人流狀況，啟動道路封閉與車輛管制措施，晚上8時至11時針對忠孝路往台61線方向進行交通管制；同時於下午4時至11時，禁止15噸以上大貨車行駛觀海大道、忠孝路部分路段，提醒用路人提前改道，並配合現場警義交及工作人員指揮。

交通局指出，要到淡水漁人碼頭觀海廣場「星光舞台」的民眾，可搭乘捷運至「淡水站」轉乘紅26公車，或於「紅樹林站」轉乘淡海輕軌至「淡水漁人碼頭站」，步行10分鐘可抵達會場。活動當天公車及淡海輕軌也將加密班距，協助疏運人潮。

另因應人潮與安全考量，淡水端YouBike「漁人碼頭站」、「輕軌漁人碼頭站」及「輕軌沙崙站」於當天上午10時起暫停營運，並於中正路2段與沙崙路口（黃金海岸大樓前綠化步道）及觀海路人行道增設自行車臨時停放區，僅供臨停，YouBike無法在此還車。

要前往八里永續環境教育中心前「星月舞台」觀賞表演的民眾，則可搭乘704、963、878（含區）、682、紅22、紅13、927、928等公車路線前往；開車的民眾可將車輛停放在廖添丁廟旁廣場，或商港三路至九路紅線路段，依現場標誌指示停放，再步行至中山路或中華路轉乘公車至會場。

八里端的YouBike「八里福朋喜來登酒店」、「水興公」、「挖仔尾自然生態保留區站」亦於上午10時起暫停營運。

交通局說，活動結束後，淡海輕軌及淡水、八里端的公車都將配合加開班次；本次淡水端離場動線將調整由港區內後哨第二出入口經由觀海路、淡海路、中正路、濱海路、淡金路（觀海路轉淡海路調撥車道）離開。八里端開車民眾建議行駛台64往市區，避開龍米路1段及成泰路3段等易壅塞路段。

商品推薦