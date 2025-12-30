快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

新北跨河煙火明淡水漁人碼頭及八里左岸登場 管制路段時段一次看

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
迎接「閃耀新北1314 跨河煙火」，新北捷運跨年夜營運42小時。圖／新北捷運公司提供
迎接「閃耀新北1314 跨河煙火」，新北捷運跨年夜營運42小時。圖／新北捷運公司提供

「2026閃耀新北1314跨河煙火活動」明天在淡水漁人碼頭及八里左岸登場，31日晚間8時26分在淡江大橋兩側施放長達13分14秒的海景煙火，預計將吸引超過20萬人觀賞。新北交通局將在周邊實施交通管制，提醒民眾搭乘捷運、公車等大眾運輸前往會場，省時便利，也能盡情享受跨年氛圍。

交通局交通安全科代理科長李淑惠表示，淡水漁人碼頭活動會場將在31日下午4時至晚上11時，視人潮狀況實施分流引導措施，中正路2段51巷、中正路1段87巷8弄至港區範圍將設為行人徒步區，禁止汽、機車和自行車進入（含牽行）；為加速人潮疏散，晚上8時至11時淡水區中正路（文化口至中山路）將做為公車散場專用，實施單向管制並禁止一般車輛進入，僅供公車通行。

八里端也將依停車場使用情形與現場人流狀況，啟動道路封閉與車輛管制措施，晚上8時至11時針對忠孝路往台61線方向進行交通管制；同時於下午4時至11時，禁止15噸以上大貨車行駛觀海大道、忠孝路部分路段，提醒用路人提前改道，並配合現場警義交及工作人員指揮。

交通局指出，要到淡水漁人碼頭觀海廣場「星光舞台」的民眾，可搭乘捷運至「淡水站」轉乘紅26公車，或於「紅樹林站」轉乘淡海輕軌至「淡水漁人碼頭站」，步行10分鐘可抵達會場。活動當天公車及淡海輕軌也將加密班距，協助疏運人潮。

另因應人潮與安全考量，淡水端YouBike「漁人碼頭站」、「輕軌漁人碼頭站」及「輕軌沙崙站」於當天上午10時起暫停營運，並於中正路2段與沙崙路口（黃金海岸大樓前綠化步道）及觀海路人行道增設自行車臨時停放區，僅供臨停，YouBike無法在此還車。

要前往八里永續環境教育中心前「星月舞台」觀賞表演的民眾，則可搭乘704、963、878（含區）、682、紅22、紅13、927、928等公車路線前往；開車的民眾可將車輛停放在廖添丁廟旁廣場，或商港三路至九路紅線路段，依現場標誌指示停放，再步行至中山路或中華路轉乘公車至會場。

八里端的YouBike「八里福朋喜來登酒店」、「水興公」、「挖仔尾自然生態保留區站」亦於上午10時起暫停營運。

交通局說，活動結束後，淡海輕軌及淡水、八里端的公車都將配合加開班次；本次淡水端離場動線將調整由港區內後哨第二出入口經由觀海路、淡海路、中正路、濱海路、淡金路（觀海路轉淡海路調撥車道）離開。八里端開車民眾建議行駛台64往市區，避開龍米路1段及成泰路3段等易壅塞路段。

漁人碼頭 淡水 公車路線

延伸閱讀

博物館跨年不只看展還能用餐 十三行「13 CAFÉ」延長開館迎煙火

淡水運動中心1月5日至11日試營運全館免費 還能體驗戶外高爾夫推桿

即時短評／藍營市長人選遲未定 真把新北當囊中物？

淡水曾擁全台首座水上機場 滑溜台等遺跡見證歷史

相關新聞

癌症時鐘又快轉！癌後心理支持資源缺乏 病團設諮商所提供6次免費諮商

衛福部國健署今天公布最新112年癌症登記報告，平均每3分48秒就有一人罹癌，除疾病治療外，行緒壓力連帶升高。癌症希望基金...

比芳香包好用！他用「2物」讓衣櫃香噴噴 網友讚：生活智慧王

許多人家裡的衣櫃裡面都有掛芳香包，希望讓衣物能保持香氣。一名網友近日在社群平台Threads分享了生活小技巧，只要在衣櫃內牆上貼衛生棉並噴上香水，就能讓衣櫃變香，網友們看了立刻掀起一陣討論。

雙北市公車捷運明年開放掃QR Code乘車 這5家電子支付可使用

雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，民眾只需以手機開啟電子支付APP的「乘車碼...

今年已3.5萬起地震 嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

台灣今年頻繁出現規模較大地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富說，今年有6起超過芮氏規模6以上的地震，其中嘉南地區共發布...

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

年終封關，各家航空公司年終獎金陸續公布。有星宇員工抱怨辛苦一整年，年終只有一個月。星宇今證實，公司在審慎評估整體營運與未...

長榮航空年終6.5個月 非主管調薪2500元

長榮航空去年受惠疫後復甦，營收表現亮眼，發出7個月創新高的年終獎金，據了解，受到航空客運市場波動及美國關稅及簽證多變影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。