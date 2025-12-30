快訊

肺癌新增2千創新高 與老化、空污相關

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國健署30日公布112年癌症登記報告，肺癌連3年創下新高。（中央社示意圖）
國健署30日公布112年癌症登記報告，肺癌連3年創下新高。（中央社示意圖）

肺癌新增2千人，新發生人數近2萬人創5年新高！國健署30日公布最新「112年癌症登記報告」，肺癌連續第三年位居首位，新發生人數19986人比去年增加2004人，也創下5年新高。國健署提醒民眾定期進行口腔黏膜、乳房X光攝影等篩檢，且近年來有擴大乳癌與肺癌等篩檢，盼民眾多加利用。

每10萬人口331.3人

依據最新衛生福利部112年癌症登記報告，新發生癌症人數為13萬8051人，較111年增加7758人，全癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，較111年增加8人。112年全癌症發生年齡中位數為65歲，與111年相較延後1歲，各主要癌症發生年齡中位數，除了口腔癌、皮膚癌及子宮體癌延後1歲，其餘與111年相同。

部分癌症發生年齡中位數較全癌症年齡中位數（65歲）早的癌別，口腔癌為60歲、子宮體癌及乳癌為57歲、甲狀腺癌為50歲。十大癌症新發生人數（男女合計）依序為（1）肺癌（2）大腸癌（3）女性乳癌（4）肝癌（5）攝護腺癌（6）口腔癌（含口咽、下咽）（7）甲狀腺癌（8）皮膚癌（9）胃癌（10）子宮體癌。

肺癌與老化、空汙有關

其中肺癌共有19986人新發生，創下近5年新高，國健署署長沈靜芬表示，肺癌新確診個案數及發生率呈現上升趨勢，但全球都有上升趨勢，推測可能原因與人口老化、空污、吸菸有關，另外國內近年來積極推動LDCT肺癌篩檢，也因此找出不少潛在個案。

國健署提醒，若定期接受子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、胸部低劑量電腦斷層檢查，可有效降低癌症死亡率及提高存活率。

衛福部也擴大補助口腔癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌與肺癌，尤其是肺癌，提供45歲至74歲男性及40歲至74歲女性具肺癌家族史民眾，及50歲至74歲重度吸菸者，每2年1次胸部LDCT檢查。

肺癌 癌症 子宮頸癌

相關新聞

元旦曙光指數出爐這區最低 粉專圖解全國跨年煙火如何避開煙霧飄散區

明天是31日，全國各地舉辦不少跨年活動，不少人也打算看煙火或跟親朋好友開趴慶祝，緊接著看曙光迎接新的一年。天氣風險公司稍...

曹西平猝死引外界關注 急診醫提醒：胸悶、頭痛勿忽視

近日有藝人猝死消息引發關注，光田綜合醫院急診醫學部高正國醫師說，所謂猝死，是指原本看似穩定的人，在短時間內突然發生致命狀...

疑麻疹個案趴趴走、害中山大學實驗室人員被匡列 校方回應了

高雄傳出一名疑似麻疹個案趴趴走，衛生局28日接獲醫院通報，隨即展開大規模疫調，包含近期高鐵同列車乘客、與中山大學實驗室人...

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

衛福部將於明年元旦起上路醫美管理新制，拍板明天正式對外公告，公告即正式施行，衛福部長石崇良表示，經過與醫界多次協商，最後...

北市元旦5新制...微電二輪車禁入單車道違者最高罰1200

明天跨年夜，即將邁入2026，北市府明年有五項新制，提醒民眾注意，包括掃描交通乘車碼（QRcode）搭乘公車及捷運多元支...

癌症時鐘又快轉！癌後心理支持資源缺乏 病團設諮商所提供6次免費諮商

衛福部國健署今天公布最新112年癌症登記報告，平均每3分48秒就有一人罹癌，除疾病治療外，行緒壓力連帶升高。癌症希望基金...

