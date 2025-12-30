肺癌新增2千創新高 與老化、空污相關
肺癌新增2千人，新發生人數近2萬人創5年新高！國健署30日公布最新「112年癌症登記報告」，肺癌連續第三年位居首位，新發生人數19986人比去年增加2004人，也創下5年新高。國健署提醒民眾定期進行口腔黏膜、乳房X光攝影等篩檢，且近年來有擴大乳癌與肺癌等篩檢，盼民眾多加利用。
每10萬人口331.3人
依據最新衛生福利部112年癌症登記報告，新發生癌症人數為13萬8051人，較111年增加7758人，全癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，較111年增加8人。112年全癌症發生年齡中位數為65歲，與111年相較延後1歲，各主要癌症發生年齡中位數，除了口腔癌、皮膚癌及子宮體癌延後1歲，其餘與111年相同。
部分癌症發生年齡中位數較全癌症年齡中位數（65歲）早的癌別，口腔癌為60歲、子宮體癌及乳癌為57歲、甲狀腺癌為50歲。十大癌症新發生人數（男女合計）依序為（1）肺癌（2）大腸癌（3）女性乳癌（4）肝癌（5）攝護腺癌（6）口腔癌（含口咽、下咽）（7）甲狀腺癌（8）皮膚癌（9）胃癌（10）子宮體癌。
肺癌與老化、空汙有關
其中肺癌共有19986人新發生，創下近5年新高，國健署署長沈靜芬表示，肺癌新確診個案數及發生率呈現上升趨勢，但全球都有上升趨勢，推測可能原因與人口老化、空污、吸菸有關，另外國內近年來積極推動LDCT肺癌篩檢，也因此找出不少潛在個案。
國健署提醒，若定期接受子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、胸部低劑量電腦斷層檢查，可有效降低癌症死亡率及提高存活率。
衛福部也擴大補助口腔癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌與肺癌，尤其是肺癌，提供45歲至74歲男性及40歲至74歲女性具肺癌家族史民眾，及50歲至74歲重度吸菸者，每2年1次胸部LDCT檢查。
