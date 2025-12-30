強化邊境檢疫 加強種豬輸入把關 防檢署擴增疾病檢測至12項

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為防範國際口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟及其他豬傳染病威脅，兼顧滿足種原輸入需求，農業部動植物防疫檢疫署研商強化豬隻邊境檢疫暨疾病檢測強化措施，將疫病檢測項目由7項擴增為12項。圖／防檢署提供
為防範國際口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟及其他豬傳染病威脅，兼顧滿足種原輸入需求，農業部動植物防疫檢疫署研商強化豬隻邊境檢疫暨疾病檢測強化措施，將疫病檢測項目由7項擴增為12項。截至今年11月底統計，進口種豬計2002頭，44頭檢出病毒陽性，均已撲殺銷毀。

防檢署表示，2024年起逐步強化觀音檢疫站生物安全，進行設施改善、專家訪視、新增環境與豬隻採樣檢測；2025年邀集國外檢疫機關、養豬團體、業者研商強化邊境檢疫措施，自2月起新增輸台豬隻應檢測豬傳染性胃腸炎（TGE）、豬流行性下痢（PED）、矽尼卡病毒（Senecavirus）、水疱性口炎（VS）及豬流行性感冒（SI）等5項疫病，並結合原有的7項疾病檢驗如口蹄疫（FMD）、傳統豬瘟（CSF）、非洲豬瘟（ASF）、布氏桿菌病（Brucellosis）、豬水疱病（SVD）、假性狂犬病（PR）及豬生殖與呼吸道綜合症（PRRS）後，檢測總數達12項。

防檢署指出，豬隻隔離棟舍在清消整備後，經環境採樣檢測及假性狂犬病（PR）、豬生殖與呼吸道綜合症（PRRS）、豬流行性下痢（PED）等3項傳染病檢測結果均為陰性，確認安全無虞後，即可投入使用。防檢署亦邀專家審訂「邊境隔離檢疫動物傳染病檢驗陽性後續處置流程」，規範檢出陽性個體須撲殺，同棟或同欄陰性豬隻延長隔離14天再採樣，合格後判定放行，並通知地方防疫機關追蹤檢疫3個月，以完善輸入後安全監控。

防檢署表示，截至今年11月底，共有丹麥、美國、法國及加拿大等4個來源國輸入15批種豬2002頭，經檢疫合格放行1945頭，合格比率97.15％，檢疫不合格原因有13頭因運輸中及隔離期間死亡，經確認非動物傳染病因素；44頭檢出陽性，分別檢出7頭豬生殖與呼吸綜合症（PRRS）、32頭豬流行性感冒（SI），4頭布氏桿菌病（Brucellosis）陽性，1頭同時感染布氏桿菌病及豬流感，前述陽性動物均已撲殺銷毀。

非洲豬瘟 隔離 傳染病

