快訊

癌症時鐘又快轉！癌後心理支持資源缺乏 病團設諮商所提供6次免費諮商

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
癌症希望基金會附設心理諮商所近期取得台北市衛生局核准執照，為全台第一家成立心理諮商所得癌症非營利組織。記者林琮恩／攝影
衛福部國健署今天公布最新112年癌症登記報告，平均每3分48秒就有一人罹癌，除疾病治療外，行緒壓力連帶升高。癌症希望基金會附設心理諮商所近期取得台北市衛生局核准執照，為全台第一家成立心理諮商所得癌症非營利組織，明年1月起將正式投入服務，將提供癌症病人免費6次心理諮商，比政府提供3次免費心理諮商，高出1倍。

研究顯示，近半數癌症病人有明顯情緒困擾，約3至4成癌友出現嚴重的焦慮或憂鬱反應。癌症希望基金會執行長蘇連瓔指出，隨醫療科技進步，我國癌症5年存活率突破6成，癌友存活時間長，代表癌友心理健康支持為重要公共議題，但國內政策中長期缺乏癌後心理照護系統性資源，諮商不僅費用負擔大，可近性也低，「盼透過心理諮商所補足缺口，不漏接每一位病友與照顧者。」

蘇連瓔表示，癌症希望基金會持續推動「癌友及家屬心理支持方案」，由心理師依照個案需求，提供單次或連續性心理諮商，每人最多可有6次免費個別諮商，或4次免費伴侶或家庭諮商，優於政府現行心理支持政策，且不同於坊間心理諮商所，基金會附屬諮商所聘用「心理腫瘤學」專業心理師團隊，所長葉北辰本身為淋巴癌患者，抗癌長達20餘年。

「癌友不需要花很多力氣解釋醫療名詞，可以更快地進入那些你真正想說，卻一直沒有機會好好說的核心。」癌症希望基金會附設心理諮商所所長葉北辰說，心理師將陪伴病友面對確診衝擊、治療焦慮、復發擔憂與預後不確定性，關注身體形象改變、自我認同重建，與回歸生活適應歷程，並協助病友處理睡眠困擾或癌因性疲憊、醫病溝通與醫療決策思考，落實正念減壓與身心整合練習。

癌症希望基金會附設心理諮商所副所長靳秀麗說，多項統合分析證實，焦慮與憂鬱會顯著增加癌症死亡率與全死亡率，且病人的情緒困擾會蔓延，導致照顧者耗竭和家庭衝突，未來心理照護更不侷限在諮商所，病友在治療過程產生新的疑慮與照護需求，心理師將同步轉介基金會各縣市的希望小站，由護理師和社工師提供相關服務，形成完整的身心照護網。

癌症希望基金會附設心理諮商所近期取得台北市衛生局核准執照，為全台第一家成立心理諮商所得癌症非營利組織。記者林琮恩／攝影
