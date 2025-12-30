聽新聞
鏡頭下的台灣寶藏 台江國家公園3場次攝影講座明年1月起登場
內政部台江國家公園管理處轄內美景眾多，也是許多攝影師最愛的取景拍攝地點，台江處將在明年1月至3月期間，推出「台灣寶藏-國家公園之美」系列講座，邀請攝影家許釗滂在遊客中心進行攝影賞析與講解，同時進行特展導覽解說，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。
台江處表示，台江國家公園遊客中心2樓特展室正安排「從山之源 到水之涯-台江生命風情」特展展出，精選攝影家許釗滂多年來於台江拍攝的代表作品，讓民眾一起欣賞鏡頭中的台江外，也規畫辦理3場次台灣國家公園系列講座。
台江處說明，每月1場次分享3座不同國家公園與台江國家公園的攝影作品，各講座場次主題分別為明年1月17日下午2點以墾丁、玉山、陽明山與台江為主軸；明年2月7日則是太魯閣、雪霸及金門與台江；明年3月21日壓軸安排東沙、澎湖南方四島、壽山與台江。
台江處指出，系列講座由許釗滂分享多年來不斷走訪台灣各國家公園所記錄的壯闊山河精彩畫面，與這些作品背後鮮為人知的拍攝歷程、和在地居民的互動故事，帶領民眾走入國家公園，講座均為免費自由參加，歡迎大家把握機會，也期待大家在欣賞美景之餘，更理解並關注國家公園保育的重要性。
