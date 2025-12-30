快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

聽新聞
0:00 / 0:00

鏡頭下的台灣寶藏 台江國家公園3場次攝影講座明年1月起登場

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
內政部台江國家公園管理處轄內美景眾多，也是許多攝影師最愛的取景拍攝地點，台江處將在明年1月至3月期間，推出「台灣寶藏-國家公園之美」系列講座，邀請攝影家許釗滂在遊客中心進行攝影賞析與講解。圖／台江處提供
內政部台江國家公園管理處轄內美景眾多，也是許多攝影師最愛的取景拍攝地點，台江處將在明年1月至3月期間，推出「台灣寶藏-國家公園之美」系列講座，邀請攝影家許釗滂在遊客中心進行攝影賞析與講解。圖／台江處提供

內政部台江國家公園管理處轄內美景眾多，也是許多攝影師最愛的取景拍攝地點，台江處將在明年1月至3月期間，推出「台灣寶藏-國家公園之美」系列講座，邀請攝影家許釗滂在遊客中心進行攝影賞析與講解，同時進行特展導覽解說，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。

台江處表示，台江國家公園遊客中心2樓特展室正安排「從山之源 到水之涯-台江生命風情」特展展出，精選攝影家許釗滂多年來於台江拍攝的代表作品，讓民眾一起欣賞鏡頭中的台江外，也規畫辦理3場次台灣國家公園系列講座。

台江處說明，每月1場次分享3座不同國家公園與台江國家公園的攝影作品，各講座場次主題分別為明年1月17日下午2點以墾丁、玉山、陽明山與台江為主軸；明年2月7日則是太魯閣、雪霸及金門與台江；明年3月21日壓軸安排東沙、澎湖南方四島、壽山與台江。

台江處指出，系列講座由許釗滂分享多年來不斷走訪台灣各國家公園所記錄的壯闊山河精彩畫面，與這些作品背後鮮為人知的拍攝歷程、和在地居民的互動故事，帶領民眾走入國家公園，講座均為免費自由參加，歡迎大家把握機會，也期待大家在欣賞美景之餘，更理解並關注國家公園保育的重要性。

台江

延伸閱讀

影／台南跨年禁攜帶大行李箱、攝影腳架、長梯 今現場模擬逼真

國家公園珊瑚恐將遭棘冠海星大爆發啃食殆盡 監院要內政部檢討

又逆轉！醫界最大貪汙案 林繼敏「收賄25萬」部分再審無罪變6年刑

「最溫馨的感覺」自己也有能力送禮物 台南安慶國小特教生手作耶誕蛋糕

相關新聞

癌症時鐘又快轉！癌後心理支持資源缺乏 病團設諮商所提供6次免費諮商

衛福部國健署今天公布最新112年癌症登記報告，平均每3分48秒就有一人罹癌，除疾病治療外，行緒壓力連帶升高。癌症希望基金...

比芳香包好用！他用「2物」讓衣櫃香噴噴 網友讚：生活智慧王

許多人家裡的衣櫃裡面都有掛芳香包，希望讓衣物能保持香氣。一名網友近日在社群平台Threads分享了生活小技巧，只要在衣櫃內牆上貼衛生棉並噴上香水，就能讓衣櫃變香，網友們看了立刻掀起一陣討論。

雙北市公車捷運明年開放掃QR Code乘車 這5家電子支付可使用

雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，民眾只需以手機開啟電子支付APP的「乘車碼...

今年已3.5萬起地震 嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

台灣今年頻繁出現規模較大地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富說，今年有6起超過芮氏規模6以上的地震，其中嘉南地區共發布...

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

年終封關，各家航空公司年終獎金陸續公布。有星宇員工抱怨辛苦一整年，年終只有一個月。星宇今證實，公司在審慎評估整體營運與未...

長榮航空年終6.5個月 非主管調薪2500元

長榮航空去年受惠疫後復甦，營收表現亮眼，發出7個月創新高的年終獎金，據了解，受到航空客運市場波動及美國關稅及簽證多變影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。