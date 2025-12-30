台灣旁有低氣壓發展中 專家：東北季風增強 跨年夜3地區容易下雨

許多人家裡的衣櫃裡面都有掛芳香包，希望讓衣物能保持香氣。一名網友近日在社群平台Threads分享了生活小技巧，只要在衣櫃內牆上貼衛生棉並噴上香水，就能讓衣櫃變香，網友們看了立刻掀起一陣討論。

2025-12-30 12:44