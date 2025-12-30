台灣旁有低氣壓發展中 專家：東北季風增強 跨年夜3地區容易下雨

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
底層環流明顯可以在雲圖上分辨出來，環流右側是暖濕區域，對應850hpa高相當位溫區域，大氣不穩定，有對流爆發，環流左側則是低相當位溫但是相對濕度近飽和的冷濕區域，有明顯的低層層狀雲，自北方海面延伸到台灣迎風面，基隆北海岸還有較大雨勢發生的情況。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
台灣附近的東北季風有增強的趨勢，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，台灣東方低氣壓發展中，底層環流右側是暖濕區域，大氣不穩定，有對流爆發，環流左側則是冷濕區域，有明顯的低層層狀雲，自北方海面延伸到台灣迎風面，基隆北海岸還有較大雨勢發生的情況。

他說，同時也因為低氣壓的加深，配合北方大陸高壓前緣往南延伸，台灣附近的東北季風有增強的趨勢。東北季風將影響到明天，所以跨年夜北部、東北部、東部仍然容易下雨，等到元旦當天就是強烈大陸冷氣團要南下了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 冷氣團

