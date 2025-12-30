勿在國道觀賞跨年煙火 警方加強取締「最高罰6000元」
115年元旦假期將至，交通部高公局指出，元旦當日及前1日將有跨年及觀賞元旦日出等活動，提醒民眾跨年夜行駛國道時，勿為觀賞跨年焰火而放慢車速或於路肩逗留，否則將依道交處罰條例處3000至6000元罰鍰，國道警察也會加強巡邏驅趕、取締違規車輛。
高公局指出，跨年夜行駛國道時，勿為觀賞跨年焰火而放慢車速或於路肩逗留，影響行車安全。依據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項，汽車行駛於高速公路，違規減速、臨時停車或停車、未依規定使用路肩，將處汽車駕駛人3000以上、6000元以下罰鍰。
高公局表示，已請國道公路警察局元旦跨年當晚於國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等車輛易慢速行駛或臨停逗留的路段，加強巡邏並驅離、取締違規車輛，請民眾務必依規定行駛，以免提高事故風險及避免受罰。
為紓緩元旦當日及前1日跨年及旅遊車潮，高公局將視車流狀況機動開放路肩及實施匝道儀控等措施；另元旦當日將改為單一費率收費（75折，無20公里免費）。
另外，由於跨年活動為深夜時段，且可能有民眾同時參與跨年及觀賞日出等活動，熬夜將影響身心狀態。高公局提醒，民眾可優先選擇搭乘公共運輸，若要開車時請務必養足精神並繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛、勿酒駕；若行車途中感覺疲勞，請至鄰近服務區、休息站或下交流道稍作休息，以維他人及自身行車安全。
