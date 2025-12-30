快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

聽新聞
0:00 / 0:00

勿在國道觀賞跨年煙火 警方加強取締「最高罰6000元」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民眾跨年夜行駛國道時，勿為觀賞跨年焰火而放慢車速或於路肩逗留，否則將依道交處罰條例處3000至6000元罰鍰。圖／交通部高公局提供
民眾跨年夜行駛國道時，勿為觀賞跨年焰火而放慢車速或於路肩逗留，否則將依道交處罰條例處3000至6000元罰鍰。圖／交通部高公局提供

115年元旦假期將至，交通部高公局指出，元旦當日及前1日將有跨年及觀賞元旦日出等活動，提醒民眾跨年夜行駛國道時，勿為觀賞跨年焰火而放慢車速或於路肩逗留，否則將依道交處罰條例處3000至6000元罰鍰，國道警察也會加強巡邏驅趕、取締違規車輛。

高公局指出，跨年夜行駛國道時，勿為觀賞跨年焰火而放慢車速或於路肩逗留，影響行車安全。依據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項，汽車行駛於高速公路，違規減速、臨時停車或停車、未依規定使用路肩，將處汽車駕駛人3000以上、6000元以下罰鍰。

高公局表示，已請國道公路警察局元旦跨年當晚於國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等車輛易慢速行駛或臨停逗留的路段，加強巡邏並驅離、取締違規車輛，請民眾務必依規定行駛，以免提高事故風險及避免受罰。

為紓緩元旦當日及前1日跨年及旅遊車潮，高公局將視車流狀況機動開放路肩及實施匝道儀控等措施；另元旦當日將改為單一費率收費（75折，無20公里免費）。

另外，由於跨年活動為深夜時段，且可能有民眾同時參與跨年及觀賞日出等活動，熬夜將影響身心狀態。高公局提醒，民眾可優先選擇搭乘公共運輸，若要開車時請務必養足精神並繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛、勿酒駕；若行車途中感覺疲勞，請至鄰近服務區、休息站或下交流道稍作休息，以維他人及自身行車安全。

跨年 元旦

延伸閱讀

台南跨年推180秒煙花秀 總數近3500發迎新年

台南11月詐騙案假網拍假投資色情應召最多 明晚跨年警籲配合安檢

影／高雄跨年高規格戒備 1200警力進駐、捷運維安升級

跨年不要光倒數！2026招財、轉運、求桃花密技「超簡單在家就能做」

相關新聞

癌症時鐘又快轉！癌後心理支持資源缺乏 病團設諮商所提供6次免費諮商

衛福部國健署今天公布最新112年癌症登記報告，平均每3分48秒就有一人罹癌，除疾病治療外，行緒壓力連帶升高。癌症希望基金...

比芳香包好用！他用「2物」讓衣櫃香噴噴 網友讚：生活智慧王

許多人家裡的衣櫃裡面都有掛芳香包，希望讓衣物能保持香氣。一名網友近日在社群平台Threads分享了生活小技巧，只要在衣櫃內牆上貼衛生棉並噴上香水，就能讓衣櫃變香，網友們看了立刻掀起一陣討論。

雙北市公車捷運明年開放掃QR Code乘車 這5家電子支付可使用

雙北市公車及捷運，明年1月3日起開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車，民眾只需以手機開啟電子支付APP的「乘車碼...

今年已3.5萬起地震 嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

台灣今年頻繁出現規模較大地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富說，今年有6起超過芮氏規模6以上的地震，其中嘉南地區共發布...

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

年終封關，各家航空公司年終獎金陸續公布。有星宇員工抱怨辛苦一整年，年終只有一個月。星宇今證實，公司在審慎評估整體營運與未...

長榮航空年終6.5個月 非主管調薪2500元

長榮航空去年受惠疫後復甦，營收表現亮眼，發出7個月創新高的年終獎金，據了解，受到航空客運市場波動及美國關稅及簽證多變影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。