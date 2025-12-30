縮短原鄉醫療差距 伍麗華呼籲從成人疫苗預防醫學做起

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台灣於2025年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口突破20%。面對人口結構劇變，立法委員伍麗華（右四）今天在立法院主辦「超高齡社會的健康投資一成人疫苗與疾病預防」座談會。記者邱德祥／攝影
台灣於2025年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口突破20%。面對人口結構劇變，立法委員伍麗華今天在立法院主辦「超高齡社會的健康投資一成人疫苗與疾病預防」座談會，邀集衛生福利部、疾病管制署及國家健康署官員及醫學專家、病友團體，共同商討對策。

伍麗華在會中強烈呼籲，政府在推動「健康老化」的過程中，必須正視原住民族地區長期存在的「健康不平等」現象，並主張將最具成本效益的「成人疫苗接種」作為縮短城鄉與族群健康差距的關鍵戰略。伍麗華也以自己的親身經歷，特別針對帶狀疱疹等威脅長者生活品質卻尚未公費補助的疫苗，政府應優先研議對弱勢及偏鄉族群的補助方案。

伍麗華指出，雖然常說「健康是基本人權」，但數據顯示原住民的健康權益長期遭到忽視。原住民族委員會歷年委託財團法人衛生研究院辦理報告揭露，原住民族的平均壽命長年低於全國平均，且標準化死亡率遠高於全國統計數據。無論是癌症、糖尿病、呼吸道疾病或心血管慢性病，原鄉族人的死亡風險都顯著較高。

伍麗華表示，原鄉地區因地理位置偏遠、交通不便，長輩就醫成本極高，在深山的部落長者生病時，他面臨的不只是疾病本身的痛苦，還有要付出較多的時間、路途遙遠的折騰與經濟負擔。因此，對於原住民族而言，「預防」絕對重於「治療」，如果能透過前端的公衛手段，減少年長族群生病的機會，就能大幅降低後端沈重的醫療與長照負擔。

台灣於2025年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口突破20%。面對人口結構劇變，立法委員伍麗華（右四）今天在立法院主辦「超高齡社會的健康投資一成人疫苗與疾病預防」座談會。記者邱德祥／攝影
