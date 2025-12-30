比芳香包好用！他用「2物」讓衣櫃香噴噴 網友讚：生活智慧王
許多人家裡的衣櫃裡面都有掛芳香包，希望讓衣物能保持香氣。一名網友近日在社群平台Threads分享了生活小技巧，只要在衣櫃內牆上貼衛生棉並噴上香水，就能讓衣櫃變香，網友們看了立刻掀起一陣討論。
原PO分享影片並寫下：「我媽說衣櫃要香，這樣做就好了」，只見影片中衣櫃牆壁上貼著一片衛生棉，有人拿著香水瓶朝向衛生棉噴了三至四下，立即讓衣櫃散發香氣。
貼文一出，網友紛紛留言分享心得，「還要挑不能太黏的…會殘膠」、「是真的，我都這樣」，還有人稱讚「生活智慧王欸」。有網友則幽默表示，「上次衣櫥裡貼護墊噴香水，直男男友不理解說那個是避邪用的嗎？」。
除了方便，網友也提到美觀與衛生問題，「可是不怎麼美觀」、「打開你衣櫃會嚇到吧」、「棉棉也要定期換，不然會發霉」。原PO也補充表示，這個方法比買一堆芳香包還好用，自己都是貼在衣服後面的壁上，就不會影響美觀。
